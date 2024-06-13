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Браконьер заплатит более 500 тысяч за убийство лосей в лесу под Нижним Тагилом

Браконьер заплатит более 500 тысяч за убийство лосей в лесу под Нижним Тагилом

13 июня 2024, 10:25
Фото: 1MI
47-летнего мужчину оштрафовали на 550 тысяч рублей за убийство трех лосей в лесу под Нижним Тагилом. Происшествие случилось в январе 2024 года.

Мужчина занимался незаконной охотой, так как у него не было разрешения. В какой-то момент он выстрелил в лосей, которые ходили неподалеку. Самка лося погибла на месте, остальные животные, пройдя несколько метров, тоже скончались, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении свердловчанина возбудили дело. Кушвинский суд оштрафовал его на 550 тысяч, а также запретил ему заниматься охотничьей деятельностью в течение трех лет. Кроме того, у него конфисковали сани, машину УАЗ, снегоход и карабин.

Напомним, в феврале 2024 года жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 80 тысяч за убийство лося возле деревни Заречная.

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