Браконьер заплатит более 500 тысяч за убийство лосей в лесу под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Мужчина занимался незаконной охотой, так как у него не было разрешения. В какой-то момент он выстрелил в лосей, которые ходили неподалеку. Самка лося погибла на месте, остальные животные, пройдя несколько метров, тоже скончались, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении свердловчанина возбудили дело. Кушвинский суд оштрафовал его на 550 тысяч, а также запретил ему заниматься охотничьей деятельностью в течение трех лет. Кроме того, у него конфисковали сани, машину УАЗ, снегоход и карабин.
Напомним, в феврале 2024 года жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 80 тысяч за убийство лося возле деревни Заречная.