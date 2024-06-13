Браконьер заплатит более 500 тысяч за убийство лосей в лесу под Нижним Тагилом

Мужчина занимался незаконной охотой, так как у него не было разрешения. В какой-то момент он выстрелил в лосей, которые ходили неподалеку. Самка лося погибла на месте, остальные животные, пройдя несколько метров, тоже скончались, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.