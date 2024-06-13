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Девушка из Нижнего Тагила пострадала от укуса зараженного клеща на мотофестивале

Девушка из Нижнего Тагила пострадала от укуса зараженного клеща на мотофестивале

13 июня 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
Участница мотофестиваля «Черные ножи» из Нижнего Тагила пострадала от укуса зараженного клеща. Фестиваль проходил по Первоуральском с 7 по 9 июня 2024 года.

По словам тагильчанки, с территории, где проводился фестиваль, она не уходила. В какой-то момент в ее шею впился клещ, однако организаторы сообщали, что место мероприятия было обработано, пишет Ура.ру.

В травмпункте сняли клеща, после чего девушка отнесла его в контейнере в лабораторию. Проведенное исследование показало, что клещ заражен боррелиозом. После этого тагильчанке выписали недельное лечение антибиотиками.

По словам девушки, врачи ей сказали, что если место укуса начнет увеличиваться в течение пяти дней, ей необходимо будет ложиться в инфекционную больницу.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области от укусов клещей пострадало 14 тысяч человек.

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