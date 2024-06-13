Девушка из Нижнего Тагила пострадала от укуса зараженного клеща на мотофестивале

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По словам тагильчанки, с территории, где проводился фестиваль, она не уходила. В какой-то момент в ее шею впился клещ, однако организаторы сообщали, что место мероприятия было обработано, пишет Ура.ру.
В травмпункте сняли клеща, после чего девушка отнесла его в контейнере в лабораторию. Проведенное исследование показало, что клещ заражен боррелиозом. После этого тагильчанке выписали недельное лечение антибиотиками.
По словам девушки, врачи ей сказали, что если место укуса начнет увеличиваться в течение пяти дней, ей необходимо будет ложиться в инфекционную больницу.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области от укусов клещей пострадало 14 тысяч человек.