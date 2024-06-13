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Девушки пострадали в массовом ДТП на парковке возле УрФУ

Девушки пострадали в массовом ДТП на парковке возле УрФУ

13 июня 2024, 04:42
Фото: ИА «Ночные новости»
Массовое ДТП произошло в ночь с 12 на 13 июня на парковке возле УрФУ. Водитель Daewoo Nexia врезался в припаркованные автомобили.

В результате три автомобиля получили повреждения, а также травмы получили две девушки, находившиеся около одной из иномарок, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.

Фото: ИА «Ночные новости»

Водитель неожиданно потерял управление. Он врезался в Chevrolet и BMW. Девушки в это время стояли перед багажником. Они получили травмы. Теперь они в больнице.

Напомним, ранее еще один водитель иномарки в Екатеринбурге устроил массовое ДТП. По неизвестной причине он выехал на встречную полосу. В результате были разбиты 4 автомобиля.

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