Девушки пострадали в массовом ДТП на парковке возле УрФУ

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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В результате три автомобиля получили повреждения, а также травмы получили две девушки, находившиеся около одной из иномарок, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.
Водитель неожиданно потерял управление. Он врезался в Chevrolet и BMW. Девушки в это время стояли перед багажником. Они получили травмы. Теперь они в больнице.
Напомним, ранее еще один водитель иномарки в Екатеринбурге устроил массовое ДТП. По неизвестной причине он выехал на встречную полосу. В результате были разбиты 4 автомобиля.