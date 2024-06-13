Для грузовиков на трассах Свердловской области введены ограничения из-за жары

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Так, ограничения касаются грузовиков, которые перевозят тяжеловесные грузы на Курганском, Тюменском, Пермском и Челябинском трактах, рассказали в областном Департаменте информполитики.
К тяжеловесным относятся транспортные средства с допустимой нагрузкой на двухосный более 18 тонн, трехосный более 25 тонн, четырехосный более 32 тонн, пятиосный более 35 тонн.
Напомним, в апреле 2024 года на трассе Екатеринбург — Курган были введены ограничения в связи с паводком, который был в Курганской области.