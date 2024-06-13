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Для грузовиков на трассах Свердловской области введены ограничения из-за жары

Для грузовиков на трассах Свердловской области введены ограничения из-за жары

13 июня 2024, 08:19
Фото: 1MI
Из-за жаркой погоды в Свердловской области «Уралуправтодор» ввел ограничения на трассах для грузовых машин с 13 по 16 июня 2024 года.

Так, ограничения касаются грузовиков, которые перевозят тяжеловесные грузы на Курганском, Тюменском, Пермском и Челябинском трактах, рассказали в областном Департаменте информполитики.

К тяжеловесным относятся транспортные средства с допустимой нагрузкой на двухосный более 18 тонн, трехосный более 25 тонн, четырехосный более 32 тонн, пятиосный более 35 тонн.

Напомним, в апреле 2024 года на трассе Екатеринбург — Курган были введены ограничения в связи с паводком, который был в Курганской области.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Свердловская область#Жара#Грузовик#Нагрузка#Грузовики#Ограничения#Екатеринбург#Трассы
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