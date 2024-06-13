ЕР провела по всей стране масштабные акции и патриотические мероприятия

В честь праздника по инициативе партии в регионах прошли автопробеги. Более 40 автомобилей с российскими флагами проехали по Севастополю. В Калуге при поддержке МГЕР активисты «Единой России» совместно с общественниками проехали по городской набережной к площади Победы. Автопробег состоялся и в ДНР. 20 автомобилей участников стартовали из центра Донецка в сторону Макеевки, а затем направились в Харцызск.