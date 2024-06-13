ЕР провела по всей стране масштабные акции и патриотические мероприятия

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Секретарь генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак принимал участие в праздничных мероприятиях, а также в фестивале дружбы народов в Горно-Алтайске. Об этом пишет mkset.ru.
По его словам, для всех жителей Россия больше, чем страна, в которой они родились, живут, работают, а также создают семьи и воспитывают детей.
Он добавил, что Россия славится своей великой историей, богатейшей культурой и традициями, а народ в любой момент готов встать на защиту Родины.
В этот день праздники дружбы народов прошли и в других российских регионах. В Омске активисты партии организовали шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партийцы помогли организовать фотозону с баннерами-открытками, на которых все жители и гости города могли оставить свои пожелания.
Во Владивостоке активисты партии «Единая Россия» также помогли в организации тематических площадок. Несколько сотен жителей и гостей края, а также волонтеры развернули на центральной площади города огромный российский флаг. Аналогичные флаги были развернуты в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми и Самаре.
В честь праздника по инициативе партии в регионах прошли автопробеги. Более 40 автомобилей с российскими флагами проехали по Севастополю. В Калуге при поддержке МГЕР активисты «Единой России» совместно с общественниками проехали по городской набережной к площади Победы. Автопробег состоялся и в ДНР. 20 автомобилей участников стартовали из центра Донецка в сторону Макеевки, а затем направились в Харцызск.
В Московской области колонна автомобилей с российскими флагами взяла старт в Воскресенске и проехала по центральным улицам многих подмосковных городов. В конце автопробега участники выстроили автомобили в форме буквы Z.
Как сообщает сайт ER.ru, в Горно-Алтайске активисты партии при поддержке МГЕР и местных жителей закрепили на склоне горы Комсомольской 50-метровый флаг России. В Биробиджане в этот день состоялась массовая зарядка на свежем воздухе. В Чите появился самый большой российский триколор, нарисованный мелками.
Кроме того, в Херсонской области волонтеры «Единой России» совместно с военнослужащими военной комендатуры раздавали жителям ленту-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах ЛНР единороссы организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».
«Ежегодно в День России активисты партии организуют поздравительные акции для свердловчан. В Штабе общественной поддержки „Единой России“ прошел комплекс мероприятий, где каждый смог найти событие по душе.
Молодежный парламент провел викторину, участники которой проверили свои знания о нашей стране, ее истории, культуре, географии и достижениях, а также весело и познавательно провели время в праздничной атмосфере, Департамент по туризму организовал презентацию автотуристского маршрута Санкт-Петербург — Владивосток. На территории Свердловской области состоялись раздачи лент триколора, спортивные акции в рамках марафона «Сила России» и другие события.
День России — это важный праздник для каждого жителя нашей страны. Он является символом общей судьбы народа России, который на протяжении долгих веков умел жить в мире и согласии, искренне и сердечно любит своё Отечество, единое для людей разных национальностей и вероисповеданий. Поздравляю с праздником! Вместе мы — сила!» — сказал руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» в Свердловской области, заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии Михаил Клименко.