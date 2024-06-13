ГИБДД проверяет автобусы для детей в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В ведомстве сообщили, что смотреть будут транспорт на соответствие заявленным перевозкам, а с водителями пройдут инструктажи. Им напомнят о безопасном поведении на дороге. Целью мероприятия является профилактика нарушений.
Также в ГИБДД поделились результатами работы за прошлую неделю. Так, всего пресечено почти 10 тысяч нарушений. Почти 9 тысяч совершены водителями. Чаще всего протоколы составлялись за не пристегнутый ремень. Число таких нарушений составило 3 тысячи. Также на дорогах пойманы 266 нетрезвых водителей. По материалам, которые поступили с камер автоматической фиксации, составлено 175,3 тысячи постановлений.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прошла проверка общественного транспорта. В результате были выявлены десятки нарушений.