ГИБДД проверяет автобусы для детей в Свердловской области

Также в ГИБДД поделились результатами работы за прошлую неделю. Так, всего пресечено почти 10 тысяч нарушений. Почти 9 тысяч совершены водителями. Чаще всего протоколы составлялись за не пристегнутый ремень. Число таких нарушений составило 3 тысячи. Также на дорогах пойманы 266 нетрезвых водителей. По материалам, которые поступили с камер автоматической фиксации, составлено 175,3 тысячи постановлений.