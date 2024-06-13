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ГИБДД проверяет автобусы для детей в Свердловской области

ГИБДД проверяет автобусы для детей в Свердловской области

13 июня 2024, 09:41
Фото: 1MI
В Свердловской области началась проверка автобусов, на которых возят детей. Смотреть состояние транспорта, а также проверять водителей будет лично замначальника надзорной деятельности ГИБДД по Свердловской области Александр Порубенко.

В ведомстве сообщили, что смотреть будут транспорт на соответствие заявленным перевозкам, а с водителями пройдут инструктажи. Им напомнят о безопасном поведении на дороге. Целью мероприятия является профилактика нарушений.

Также в ГИБДД поделились результатами работы за прошлую неделю. Так, всего пресечено почти 10 тысяч нарушений. Почти 9 тысяч совершены водителями. Чаще всего протоколы составлялись за не пристегнутый ремень. Число таких нарушений составило 3 тысячи. Также на дорогах пойманы 266 нетрезвых водителей. По материалам, которые поступили с камер автоматической фиксации, составлено 175,3 тысячи постановлений.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прошла проверка общественного транспорта. В результате были выявлены десятки нарушений.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Проверка#Свердловская область#Автобус#ГАИ#Водитель#Инспектор#Екатеринбург
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