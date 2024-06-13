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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников

Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников

13 июня 2024, 11:25
Фото: Паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Нина Маланьина
В июне любители «тихой охоты» на Урале начинают собирать первые благородные грибы — белые, подосиновики, подберезовики, маслята. Традиционно грибы готовят с картошкой или варят из них суп. Мы же делимся с вами необычными рецептами блюд с грибами, полученные от опытных уральских грибников.

Запекаем грибы в духовке

Этим рецептом с TagilCity.ru поделилась жительница Нижнего Тагила Нина Чупрынина. Для праздничных застолий в грибной сезон она традиционно запекает грибы с картофелем, луком и морковью в горшочках.

Ингредиенты:

  • Грибы (белые, подосиновики и хотя бы один подберезовик для насыщенного вкуса) — 300 г;
  • Картофель — 300 г;
  • Морковь — 100 г;
  • Лук — 50-100 г (по вкусу);
  • Сметана — 1 стакан;
  • Сливочное масло — 1 ст. л.;
  • Лавровый лист — 1-2 шт.;
  • Перец горошком — 3-4 шт.;
  • Растительное масло — 1-2 ч. л.;
  • Зелень — 1 пучок.

Способ приготовления:

Запеченные в горшочке грибы с картошкой можно готовить слоями или сразу перемешать все ингредиенты. Если вы выбираете слои, то сначала укладывайте картошку — она готовится дольше остальных продуктов. Картошку предварительно обжариваем на сковороде на сливочном масле с добавлением растительного. Далее выкладываем лаврушку и перец, затем грибы, морковь, лук. Сметану смешиваем с зеленью и рубленым чесноком и заливаем блюдо. Если вы используете свежие грибы, то воду добавлять не надо — жидкость выделится в процессе варки. Если грибы уже сварены, то можно добавить немного воды.

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Готовятся грибы в горшочках около 20-25 минут при температуре 180 градусов. Однако горшочки ставим только в холодную духовку — пусть они разогреваются вместе с продуктами. В противном случае они могут треснуть.

Приготовить грибы в духовке проще, чем кажетсяПриготовить грибы в духовке проще, чем кажется
Приготовить грибы в духовке проще, чем кажется
Фото: Канал в Дзен «Fe City»

Готовим суп-пюре с грибами

Жительница Первоуральска Ирина Волчанинова готовит вкуснейший суп-пюре с грибами. По ее словам, дары леса прекрасно сочетаются с мясом, особенно с говядиной. Для приготовления наваристого бульона лучше выбирать часть с сахарной костью. Чтобы суп получился насыщенным по вкусу, добавляйте к белым и красноголовикам подберезовики и маслята, которые придадут блюду особую приятную маслянистость, советует эксперт TagilCity.ru.

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Ингредиенты:

  • Свежие грибы — 150 г;
  • Мясной бульон — 1,8 л;
  • Сливки — 50 г;
  • Сливочное масло — 3 ст. л.;
  • Мука — 2 ст. л.;
  • Чеснок — 2 дольки;
  • Черный молотый перец — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сковороде на сливочном масле до готовности. Чеснок предварительно измельчаем. Затем готовые грибы кладем в блендер, добавляем бульон и измельчаем до однородной консистенции. Далее в суп-пюре добавляем сливки, муку, чеснок и перец и снова включаем блендер. Грибной суп-пюре готов. Сверху его можно украсить веточками петрушки и подавать на стол.

Грибной суп с добавлением сливочного соуса отличается от обычного необычным мягким и нежным вкусомГрибной суп с добавлением сливочного соуса отличается от обычного необычным мягким и нежным вкусом
Грибной суп с добавлением сливочного соуса отличается от обычного необычным мягким и нежным вкусом
Фото: tagilcity.ru

Готовим пасту с грибами под томатным соусом

В России чаще жарят грибы с картошкой, однако тагильчанка Инесса Соколова уверена, что дары леса прекрасно сочетаются с пастой, то есть макаронами. Она поделилась с TagilCity.ru своим фирменным блюдом, которое легко и быстро приготовить.

Ингредиенты:

  • Свежие грибы — 100 г;
  • Макароны — 200 г;
  • Сыр — 100 г;
  • Томатная паста — 3 ст. л.;
  • Растительное масло — 3 ст. л.;
  • Зелень, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Тонко нарезанные грибы обжаривайте в растительном масле. За 2-3 минуты до готовности влейте в грибы томатную пасту и как следует перемешайте. Сыр нужно натереть на мелкой терке, а зелень порубить. Макароны отваривайте, как обычно, а затем откиньте на дуршлаг. Вода должна полностью стечь. Далее смешайте макароны с сыром и зеленью, все тщательно перемешайте. Чтобы сыр как следует расплавился, можно поставить блюдо на 30 секунд в микроволновку. Сверху выложите грибы в томатном соусе, не перемешивайте. Это блюдо подается на стол очень горячим, делится лайфхаком Инесса.

Паста с грибами пользуется большой популярностью у жителей солнечной ИталииПаста с грибами пользуется большой популярностью у жителей солнечной Италии
Паста с грибами пользуется большой популярностью у жителей солнечной Италии
Фото: Изображение Midjourney

Готовим мясной рулет с грибами

Жительница Екатеринбурга Анна Прохорова делится своим фирменным рецептом. Она тоже уверена, что мясо прекрасно сочетается с грибами, поэтому по праздникам готовит мясной рулет либо с шампиньонами в холодное время года, либо с белыми и подосиновиками в грибной сезон.

Ингредиенты:

  • Говядина (филе) — 500 г;
  • Предварительно отваренные в подсоленой воде грибы — 150 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Томатная паста — 3 ст. л.;
  • Чеснок — 3 дольки;
  • Растительное масло — 1-2 ст. л.;
  • Черный молотый перец, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе говядины нужно хорошенько отбить, чтобы оно приобрело тестообразную консистенцию. В противном случае мясо останется жестким. Отбитое мясо нужно посолить и поперчить и оставить на 15-20 минут для пропитки. Далее из говядины формируем пласт толщиной в 1,5-2 см. Сверху выкладываем грибы, которые нужно мелко нарубить, давленый или рубленый чеснок и половинки вареных яиц. Рулет заворачиваем и перевязываем. Для этих целей подходит специальный кулинарный шпагат, но также можно взять обычные нитки, сложенные в четыре слоя.

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Форму для запекания или сотейник смазываем маслом и выкладываем рулет. Сверху обмазываем его томатной пастой и ставим в предварительно разогретую до 190-200 градусов духовку. Время приготовления — около 1 часа 30 минут. Ближе к концу можно накрыть рулет фольгой, чтобы процесс запекания шел быстрее. Подавать на стол можно как в качестве горячего блюда, так и в качестве холодной закуски.

Мясо и грибы прекрасно сочетаются и дополняют друг другаМясо и грибы прекрасно сочетаются и дополняют друг друга
Мясо и грибы прекрасно сочетаются и дополняют друг друга
Фото: Изображение Midjourney

Лайфхаки по приготовлению блюд из лесных грибов от наших экспертов

  • Для вкусного жульена с курицей и грибами нужно нарезать ингредиенты правильно, а не как попало: мясо и грибы — соломкой или ровными кубиками, овощи — кольцами или тонкой соломкой;
Блюда из грибов украсят любой праздничный столБлюда из грибов украсят любой праздничный стол
Блюда из грибов украсят любой праздничный стол
Фото: Изображение Midjourney
  • Для приготовления грибов в сливочном соусе не скупитесь на хорошее сливочное масло — купите подороже. Дешевое масло при растапливании не дает нужной консистенции и аромата.
  • Салат с грибами отойдет водой и станет невкусным, если вы не избавитесь от лишней жидкости в грибах. Для этого грибы после отваривания следует отжать и слегка подсушить, обжаривая на сковороде;
  • Если вы хотите приготовить действительно вкусный соус с грибами, берите жирные 20-процентные сливки. Соус будет более насыщенным и нежным.
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