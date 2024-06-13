Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Этим рецептом с TagilCity.ru поделилась жительница Нижнего Тагила Нина Чупрынина. Для праздничных застолий в грибной сезон она традиционно запекает грибы с картофелем, луком и морковью в горшочках.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Запеченные в горшочке грибы с картошкой можно готовить слоями или сразу перемешать все ингредиенты. Если вы выбираете слои, то сначала укладывайте картошку — она готовится дольше остальных продуктов. Картошку предварительно обжариваем на сковороде на сливочном масле с добавлением растительного. Далее выкладываем лаврушку и перец, затем грибы, морковь, лук. Сметану смешиваем с зеленью и рубленым чесноком и заливаем блюдо. Если вы используете свежие грибы, то воду добавлять не надо — жидкость выделится в процессе варки. Если грибы уже сварены, то можно добавить немного воды.
Готовятся грибы в горшочках около 20-25 минут при температуре 180 градусов. Однако горшочки ставим только в холодную духовку — пусть они разогреваются вместе с продуктами. В противном случае они могут треснуть.
Жительница Первоуральска Ирина Волчанинова готовит вкуснейший суп-пюре с грибами. По ее словам, дары леса прекрасно сочетаются с мясом, особенно с говядиной. Для приготовления наваристого бульона лучше выбирать часть с сахарной костью. Чтобы суп получился насыщенным по вкусу, добавляйте к белым и красноголовикам подберезовики и маслята, которые придадут блюду особую приятную маслянистость, советует эксперт TagilCity.ru.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Грибы нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сковороде на сливочном масле до готовности. Чеснок предварительно измельчаем. Затем готовые грибы кладем в блендер, добавляем бульон и измельчаем до однородной консистенции. Далее в суп-пюре добавляем сливки, муку, чеснок и перец и снова включаем блендер. Грибной суп-пюре готов. Сверху его можно украсить веточками петрушки и подавать на стол.
В России чаще жарят грибы с картошкой, однако тагильчанка Инесса Соколова уверена, что дары леса прекрасно сочетаются с пастой, то есть макаронами. Она поделилась с TagilCity.ru своим фирменным блюдом, которое легко и быстро приготовить.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Тонко нарезанные грибы обжаривайте в растительном масле. За 2-3 минуты до готовности влейте в грибы томатную пасту и как следует перемешайте. Сыр нужно натереть на мелкой терке, а зелень порубить. Макароны отваривайте, как обычно, а затем откиньте на дуршлаг. Вода должна полностью стечь. Далее смешайте макароны с сыром и зеленью, все тщательно перемешайте. Чтобы сыр как следует расплавился, можно поставить блюдо на 30 секунд в микроволновку. Сверху выложите грибы в томатном соусе, не перемешивайте. Это блюдо подается на стол очень горячим, делится лайфхаком Инесса.
Жительница Екатеринбурга Анна Прохорова делится своим фирменным рецептом. Она тоже уверена, что мясо прекрасно сочетается с грибами, поэтому по праздникам готовит мясной рулет либо с шампиньонами в холодное время года, либо с белыми и подосиновиками в грибной сезон.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Филе говядины нужно хорошенько отбить, чтобы оно приобрело тестообразную консистенцию. В противном случае мясо останется жестким. Отбитое мясо нужно посолить и поперчить и оставить на 15-20 минут для пропитки. Далее из говядины формируем пласт толщиной в 1,5-2 см. Сверху выкладываем грибы, которые нужно мелко нарубить, давленый или рубленый чеснок и половинки вареных яиц. Рулет заворачиваем и перевязываем. Для этих целей подходит специальный кулинарный шпагат, но также можно взять обычные нитки, сложенные в четыре слоя.
Форму для запекания или сотейник смазываем маслом и выкладываем рулет. Сверху обмазываем его томатной пастой и ставим в предварительно разогретую до 190-200 градусов духовку. Время приготовления — около 1 часа 30 минут. Ближе к концу можно накрыть рулет фольгой, чтобы процесс запекания шел быстрее. Подавать на стол можно как в качестве горячего блюда, так и в качестве холодной закуски.