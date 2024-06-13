Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников

Запеченные в горшочке грибы с картошкой можно готовить слоями или сразу перемешать все ингредиенты. Если вы выбираете слои, то сначала укладывайте картошку — она готовится дольше остальных продуктов. Картошку предварительно обжариваем на сковороде на сливочном масле с добавлением растительного. Далее выкладываем лаврушку и перец, затем грибы, морковь, лук. Сметану смешиваем с зеленью и рубленым чесноком и заливаем блюдо. Если вы используете свежие грибы, то воду добавлять не надо — жидкость выделится в процессе варки. Если грибы уже сварены, то можно добавить немного воды.