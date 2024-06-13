Как избавиться от шопоголизма и перестать скупать все подряд

За привычкой бесконтрольно тратить деньги чаще всего кроются определенные причины. Многие люди в наши дни страдают зависимостью от шопинга и от вызываемого им чувства удовлетворения. О том, как бороться с этим нежелательным пристрастием, — в нашем материале.

На первый взгляд, спонтанные покупки кажутся чем-то безобидным, но в итоге они способны привести шопоголика к значительному ухудшению его финансового состояния. Во время приобретения желаемой вещи в кровь выбрасывается дофамин, вызывая приятное ощущение и на время избавляя от стресса. Человек вновь посещает магазин, чтобы повторить этот опыт, но при этом игнорирует настоящие проблемы, которые изначально стали причиной его тревоги, сообщает NEWIA. Впоследствии привычка делать покупки для снятия стресса и неконтролируемо тратить деньги становится причиной дополнительного повышения уровня тревожности. Процесс совершения покупок способен временно притуплять и симптомы депрессии, но само заболевание при этом не прекращает прогрессировать. Шопоголизм достаточно часто формируется у людей, желающих выглядеть лучше в глазах окружающих. На самом деле пытаться поднять самооценку при помощи вороха одежды не самая удачная затея. У некоторых процесс покупки создает иллюзию контроля собственной жизни. Однако нельзя забывать, что иллюзия таковой и остается, а вот вашим денежным расходам действительно необходим реальный контроль. Одинокие люди часто пытаются радовать себя посредством новых покупок. Но чувство, возникающее от повышения уровня дофамина после приобретения желаемой вещи, может вызывать зависимость, если потребность в общении так и не будет удовлетворена. Для управления досадной привычкой шопоголикам рекомендуется: Составлять предварительный список покупок, в который входит только необходимое, и стараться ему следовать. Иметь при себе только небольшую сумму — наличными или на дебетовой карте, а остальные пластиковые карты, особенно кредитки, оставлять дома. Завести тетрадь или электронный документ для учета доходов и расходов. Последние рекомендуется своевременно сверять с ранее составленным перечнем необходимых покупок. Не обращать внимания на скидки, если они не касаются нужной вам в данный момент вещи. Перед покупкой всегда хорошо все обдумывать. Если это онлайн-магазин, стоит оставить товар в корзине и вернуться к нему через пару дней. За это время импульс к покупке утихает, и ранее понравившаяся вещь уже не кажется нужной.