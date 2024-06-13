Как избавиться от шопоголизма и перестать скупать все подряд

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
На первый взгляд, спонтанные покупки кажутся чем-то безобидным, но в итоге они способны привести шопоголика к значительному ухудшению его финансового состояния.
Во время приобретения желаемой вещи в кровь выбрасывается дофамин, вызывая приятное ощущение и на время избавляя от стресса. Человек вновь посещает магазин, чтобы повторить этот опыт, но при этом игнорирует настоящие проблемы, которые изначально стали причиной его тревоги, сообщает NEWIA.
Впоследствии привычка делать покупки для снятия стресса и неконтролируемо тратить деньги становится причиной дополнительного повышения уровня тревожности.
Процесс совершения покупок способен временно притуплять и симптомы депрессии, но само заболевание при этом не прекращает прогрессировать.
Шопоголизм достаточно часто формируется у людей, желающих выглядеть лучше в глазах окружающих. На самом деле пытаться поднять самооценку при помощи вороха одежды не самая удачная затея.
У некоторых процесс покупки создает иллюзию контроля собственной жизни. Однако нельзя забывать, что иллюзия таковой и остается, а вот вашим денежным расходам действительно необходим реальный контроль.
Одинокие люди часто пытаются радовать себя посредством новых покупок. Но чувство, возникающее от повышения уровня дофамина после приобретения желаемой вещи, может вызывать зависимость, если потребность в общении так и не будет удовлетворена.
Для управления досадной привычкой шопоголикам рекомендуется: