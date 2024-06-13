tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Количество резюме в Свердловской области увеличилось на 19% с начала 2024 года

Количество резюме в Свердловской области увеличилось на 19% с начала 2024 года

13 июня 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области стало больше опубликованных резюме. В мае 2024 года объявлений о поиске работы было опубликовано до 136,5 тысячи.

Это на 19% больше в сравнении с первым месяцем 2024 года. Особенно много свердловчан искали работу в сфере автобизнеса — этих резюме стало больше на 35%, рассказали в сервисе HeadHunter.

Число соискателей в области логистики стало выше на 28%, а в сфере рабочего персонала — на 27%. В области домашнего и обслуживающего персонала ищут работу 23%.

Особенно часто жители области ищут вакансии администратора, программиста, менеджеров по продажам и по работе с партнерами. 39% ищущих работу — соискатели 18-30 лет.

Напомним, в Свердловской области самыми востребованными профессиями являются администраторы, врачи и повара.

Людям с ОВЗ стало легче найти работу в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Спрос на ветеринаров в Свердловской области увеличился на 85%Топ-3 самых востребованных профессий в Свердловской областиСредняя заплата в Свердловской области выросла на 21,6%
#Елизавета Зиборова#Экономика#Свердловская область#Работа#Статистика#Профессии#Программист#Вакансии#Поиск работы#Менеджер по продажам#Екатеринбург#Логистика#Резюме#HeadHunter
Подпишитесь
Почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:25
Пассажирке рухнувшего вертолета под Первоуральском провели операцию
Сегодня, 07:11
Свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ
Вчера, 12:18
Сотрудник МЧС в Екатеринбурге спас тонущего ребенка на озере
Сегодня, 05:45
Самый низкий рекорд по количеству лесных пожаров зафиксирован в Свердловской области
Вчера, 16:05
Житель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле
Сегодня, 06:25
"