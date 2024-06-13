Количество резюме в Свердловской области увеличилось на 19% с начала 2024 года

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Это на 19% больше в сравнении с первым месяцем 2024 года. Особенно много свердловчан искали работу в сфере автобизнеса — этих резюме стало больше на 35%, рассказали в сервисе HeadHunter.
Число соискателей в области логистики стало выше на 28%, а в сфере рабочего персонала — на 27%. В области домашнего и обслуживающего персонала ищут работу 23%.
Особенно часто жители области ищут вакансии администратора, программиста, менеджеров по продажам и по работе с партнерами. 39% ищущих работу — соискатели 18-30 лет.
Напомним, в Свердловской области самыми востребованными профессиями являются администраторы, врачи и повара.