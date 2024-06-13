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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Водитель Nissan погиб под упавшими с фуры бревнами под Первоуральском

Огромными бревнами с фуры придавило водителя Nissan под Первоуральском

13 июня 2024, 17:10
Фото: Гибдд Свердловской обалсти

Водитель Nissan погиб под упавшими с фуры бревнами под Первоуральском

На автодороге под Первоуральском 42-летний мужчина трагически погиб под завалом из больших бревен.

Смертельное ДТП было зафиксировано в четверг, 13 июня, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.

Водитель иномарки, 42-летний екатеринбуржец, по непонятной пока причине вылетел на «встречку», где ехала груженная лесом фура. После столкновения обе машины снесло в кювет. Лесовоз упал на бок, а на Nissan рухнули стволы деревьев.

Видео: Гибдд Свердловской обалсти

Он умер еще до приезда скорой. Шофер грузовика 1984 года рождения не пострадал. Он пояснил, что направлялся в Верхнюю Синячиху.

Ранее под Екатеринбургом водитель Lada протаранил грузовик Volvo, который стоял с аварийными знаками.

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