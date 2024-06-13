Огромными бревнами с фуры придавило водителя Nissan под Первоуральском

Водитель иномарки, 42-летний екатеринбуржец, по непонятной пока причине вылетел на «встречку», где ехала груженная лесом фура. После столкновения обе машины снесло в кювет. Лесовоз упал на бок, а на Nissan рухнули стволы деревьев.