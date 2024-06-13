Огромными бревнами с фуры придавило водителя Nissan под Первоуральском

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Смертельное ДТП было зафиксировано в четверг, 13 июня, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.
Водитель иномарки, 42-летний екатеринбуржец, по непонятной пока причине вылетел на «встречку», где ехала груженная лесом фура. После столкновения обе машины снесло в кювет. Лесовоз упал на бок, а на Nissan рухнули стволы деревьев.
Он умер еще до приезда скорой. Шофер грузовика 1984 года рождения не пострадал. Он пояснил, что направлялся в Верхнюю Синячиху.
Ранее под Екатеринбургом водитель Lada протаранил грузовик Volvo, который стоял с аварийными знаками.