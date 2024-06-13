tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Пассажирке рухнувшего вертолета под Первоуральском провели операцию

Пассажирке рухнувшего вертолета под Первоуральском провели операцию

13 июня 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney
40-летней женщине, которая пострадал в аварии с рухнувшим вертолетом под Первоуральском, провели операцию.

Сейчас пострадавшая находится на ИВЛ без сознания. Ее состояние по-прежнему тяжелое, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Известно, что женщина является дизайнером и основательницей мужского ателье в Екатеринбурге. В результате аварии у нее переломаны ребра, таз и позвоночник, а также диагностирована черепно-мозговая травма. У нее есть несовершеннолетний сын.

Состояние мужчины средней тяжести. У него частичная амнезия, но при этом он находится в сознании.

Напомним, авария произошла 12 июня 2024 года. Мужчина не смог объяснить, как они с женщиной оказались в вертолете.

У техника после наезда самолета в Кольцово начался некроз тканей
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщину в Екатеринбурге выбросило из автомобиля во время ДТПТаксист в Нижнем Тагиле влетел в трамвай и травмировал свою пассажиркуСамокатчик в Екатеринбурге сбил пенсионерку и уехал
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Женщина#Операция#ЧП#Травмы#Пострадавшая#Вертолет#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:25
Свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ
Вчера, 12:18
Сотрудник МЧС в Екатеринбурге спас тонущего ребенка на озере
Сегодня, 05:45
Самый низкий рекорд по количеству лесных пожаров зафиксирован в Свердловской области
Вчера, 16:05
Житель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле
Сегодня, 06:25
"