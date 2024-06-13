Пассажирке рухнувшего вертолета под Первоуральском провели операцию

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Сейчас пострадавшая находится на ИВЛ без сознания. Ее состояние по-прежнему тяжелое, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Известно, что женщина является дизайнером и основательницей мужского ателье в Екатеринбурге. В результате аварии у нее переломаны ребра, таз и позвоночник, а также диагностирована черепно-мозговая травма. У нее есть несовершеннолетний сын.
Состояние мужчины средней тяжести. У него частичная амнезия, но при этом он находится в сознании.
Напомним, авария произошла 12 июня 2024 года. Мужчина не смог объяснить, как они с женщиной оказались в вертолете.