Пассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск застряли на жаре из-за поломки

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По словам одной из пассажирок, в вагоне было очень душно, так как кондиционеры в транспорте не установлены, из-за чего людям пришлось выйти на улицу, пишет Е1.
Также в связи с ЧП было задержано отправление электрички из Челябинска в Екатеринбург, рассказали в пресс-службе региональной пригородной компании.
Напомним, железнодорожный рейс Екатеринбург — Челябинск останавливался посреди леса в марте 2024 года. Тогда электричка стояла более часа. Причину остановки поезда не рассказали.