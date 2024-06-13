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Updated Сегодня, 13:11

Пассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск застряли на жаре из-за поломки

Пассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск застряли на жаре из-за поломки

13 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
Электричка Екатеринбург — Челябинск сломалась, когда проезжала Кыштым. Из-за этого пассажирам пришлось час стоять на 30-градусной жаре. Инцидент произошел утром 13 июня 2024 года.

По словам одной из пассажирок, в вагоне было очень душно, так как кондиционеры в транспорте не установлены, из-за чего людям пришлось выйти на улицу, пишет Е1.

Также в связи с ЧП было задержано отправление электрички из Челябинска в Екатеринбург, рассказали в пресс-службе региональной пригородной компании.

Напомним, железнодорожный рейс Екатеринбург — Челябинск останавливался посреди леса в марте 2024 года. Тогда электричка стояла более часа. Причину остановки поезда не рассказали.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Пассажиры#Челябинск#Поезд#Жара#ЧП#Задержка#Электричка#Поломка#Рейс#18+#Екатеринбург#Инцидент
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