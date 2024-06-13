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В Нижнем Тагиле начались поиски подрядчика для содержания 20 кладбищ

Почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле

13 июня 2024, 06:25
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле начались поиски подрядчика для содержания 20 кладбищ

Закупку по поиску подрядчика, который будет содержать 20 кладбищ, объявила администрация Нижнего Тагила. Начальная стоимость контракта составляет 61,6 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит содержать следующие кладбища:

  • «Висимское»
  • «Пихтовые горы»
  • «Центральное», Мемориал Славы
  • «Южное»
  • «Северное»
  • «Юго-Западное»
  • Кладбища в п.Уралец, д. Захаровка, с. Елизаветинское, п.Висимо-Уткинск, с. Серебрянка, с. Верхняя Ослянка, д. Заречная, с. Сулем, д. Усть-Утка, д. Баронская, п.Еква
  • Центральное-1 на ул. Краснознаменная (после ввода в эксплуатацию)
  • Кладбище микрорайон Ключики
  • Кладбище в жилом районе Фотеево

Контракт будет заключен на 2 года. Приступить к работе исполнителю предстоит уже 1 июля.

В его обязанности будет входить обрезка крон деревьев и веток, расчистка территорий от кустарников и порослей, валка деревьев, посадка цветов и уход за цветниками, очистка территорий от сухих цветов, покос травы. В зимнее время подрядчик должен чистить тротуары, дороги и убирать снег со скамеек. Кроме того, необходимо убирать мусор с территории и чистить мусорные баки, обрабатывать кладбища от клещей, убирать отходы из выгребной ямы.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 19 июня.

Напомним, в прошлом году на содержание кладбищ было выделено 32 миллиона рублей. Тогда контракт заключался на один год.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Содержание#Кладбище#Тендер#Екатеринбург#Закупка
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