Почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Подрядчику предстоит содержать следующие кладбища:
Контракт будет заключен на 2 года. Приступить к работе исполнителю предстоит уже 1 июля.
В его обязанности будет входить обрезка крон деревьев и веток, расчистка территорий от кустарников и порослей, валка деревьев, посадка цветов и уход за цветниками, очистка территорий от сухих цветов, покос травы. В зимнее время подрядчик должен чистить тротуары, дороги и убирать снег со скамеек. Кроме того, необходимо убирать мусор с территории и чистить мусорные баки, обрабатывать кладбища от клещей, убирать отходы из выгребной ямы.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 19 июня.
Напомним, в прошлом году на содержание кладбищ было выделено 32 миллиона рублей. Тогда контракт заключался на один год.