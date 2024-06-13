Почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле

В его обязанности будет входить обрезка крон деревьев и веток, расчистка территорий от кустарников и порослей, валка деревьев, посадка цветов и уход за цветниками, очистка территорий от сухих цветов, покос травы. В зимнее время подрядчик должен чистить тротуары, дороги и убирать снег со скамеек. Кроме того, необходимо убирать мусор с территории и чистить мусорные баки, обрабатывать кладбища от клещей, убирать отходы из выгребной ямы.