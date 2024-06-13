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Пассажирка рухнувшего под Первоуральского вертолета впала в кому

Под Первоуральском рухнул вертолет: что известно о ЧП

13 июня 2024, 03:47
Фото: Telegram-канал Ural Mash

Пассажирка рухнувшего под Первоуральского вертолета впала в кому

Вечером 12 июня под Первоуральском жестко приземлился вертолет. Инцидент случился около базы «Светофор». В кабине в момет ЧП были двое человек — мужчина и женщина. Оба пострадали. Женщина, по последним данным, впала в кому.

За штурвалом рухнувшего вертолета находился 38-летний Игорь. Его состояние было оценено как средней тяжести, пищет Telegram-канал Ural Mash. Девушка, которая была в кабине с ним, находится в тяжелом состоянии.

По данным канала, женщина находится в реанимации. У нее внутреннее кровотечение и множественные травмы. Игорь приобрел вертолет более восьми лет назад. Он часто летал на нем с детьми.

По данным Ура.ру, пострадавшая женщина впала в кому. Опросить ее не представляется возможным, сообщил источник издания. Сам Игорь не смог пояснить, кем для него является спутница и как они оказались вместе в вертолете.

Фото: Telegram-канал Ural Mash

Свердловская транспортная прокуратура уже начала проверку. Будет проверено исполнение закона о безопасности полетов.

Напомним, в сентябре 2023 года самолет с пассажирами экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. В результате никто не пострадал. Теперь же самолет превратят в экспонат.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Первоуральск#ЧП#Пострадавшие#Вертолет#18+#Екатеринбург#Инцидент
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