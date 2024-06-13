Под Первоуральском рухнул вертолет: что известно о ЧП

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
За штурвалом рухнувшего вертолета находился 38-летний Игорь. Его состояние было оценено как средней тяжести, пищет Telegram-канал Ural Mash. Девушка, которая была в кабине с ним, находится в тяжелом состоянии.
По данным канала, женщина находится в реанимации. У нее внутреннее кровотечение и множественные травмы. Игорь приобрел вертолет более восьми лет назад. Он часто летал на нем с детьми.
По данным Ура.ру, пострадавшая женщина впала в кому. Опросить ее не представляется возможным, сообщил источник издания. Сам Игорь не смог пояснить, кем для него является спутница и как они оказались вместе в вертолете.
Свердловская транспортная прокуратура уже начала проверку. Будет проверено исполнение закона о безопасности полетов.
Напомним, в сентябре 2023 года самолет с пассажирами экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. В результате никто не пострадал. Теперь же самолет превратят в экспонат.