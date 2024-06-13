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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Подросток в Тюмени попал в психлечебницу из-за игры Hamster Combat в Telegram

Подросток в Тюмени попал в психлечебницу из-за игры Hamster Combat в Telegram

13 июня 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени 14-летнего подростка отвезли в психлечебницу из-за игры Hamster Combat, размещенной в Telegram.

Известно, что школьник по ночам вставал каждые несколько часов, чтобы кликнуть на хомяка и заработать дополнительные бонусы в игре. В связи с этим у него развилась бессонница, а затем появились галлюцинации, пишет «Спорт-экспресс».

Из-за этого родители подростка отправили его в психиатрическое учреждение. Сейчас его состояние стабильно.

Напомним, в Каменске-Уральском младшеклассник во время игры в телефоне перевел злоумышленникам более 200 тысяч рублей. Мать ребенка, узнав об этом, написала заявление в полицию.

Хомяк завоевывает мир: как свердловчанам заработать миллион в Hamster Kombat
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