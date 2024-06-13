Подросток в Тюмени попал в психлечебницу из-за игры Hamster Combat в Telegram

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Известно, что школьник по ночам вставал каждые несколько часов, чтобы кликнуть на хомяка и заработать дополнительные бонусы в игре. В связи с этим у него развилась бессонница, а затем появились галлюцинации, пишет «Спорт-экспресс».
Из-за этого родители подростка отправили его в психиатрическое учреждение. Сейчас его состояние стабильно.
Напомним, в Каменске-Уральском младшеклассник во время игры в телефоне перевел злоумышленникам более 200 тысяч рублей. Мать ребенка, узнав об этом, написала заявление в полицию.