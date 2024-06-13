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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В Екатеринбурге осудили полицейского, по вине которого убили человека

Полицейский в Екатеринбурге получил срок за халатность после убийства человека

13 июня 2024, 15:34
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге осудили полицейского, по вине которого убили человека

Сотрудник дежурной части полиции Екатеринбурга решил не принимать вызов о происшествии. В результате преступник забил человека до смерти.

Бывший сотрудник правоохранительных органов осужден на два года условно за преступную халатность, в результате которой погиб человек, сообщает СУ СК Свердловской области.

В ходе следствия было установлено, что сотрудник дежурной части в мае 2022 года не отреагировал на поступивший в участок вызов о драке между двумя компаниями на улице Грибоедова в Екатеринбурге и не выслал наряд. Драка закончилась трагически — один из участников конфликта до смети забил другого.

После происшествия мужчина был уволен из МВД. Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также он не сможет в течение этого времени занимать определенные должности.

В пресс-службе УМВД подчеркнули, что данный случай будет доведен до сведения всего гарнизона в целях профилактики, чтобы избежать повторения.

Ранее тагильский блогер обвинил врачей в смерти своего отца.

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