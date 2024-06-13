Полицейский в Екатеринбурге получил срок за халатность после убийства человека

В ходе следствия было установлено, что сотрудник дежурной части в мае 2022 года не отреагировал на поступивший в участок вызов о драке между двумя компаниями на улице Грибоедова в Екатеринбурге и не выслал наряд. Драка закончилась трагически — один из участников конфликта до смети забил другого.