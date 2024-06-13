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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Аномальная жара в Свердловской области сменится дождями с грозами

После аномальной жары Свердловскую область накроют дожди с грозами

13 июня 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney

Аномальная жара в Свердловской области сменится дождями с грозами

Аномально жаркая погода не отступает от Свердловской области. Так, 14 и 15 июня в некоторых районах региона ожидается жара до 36 градусов. Однако потом температура пойдет немного на спад. На смену жаре придут ливни с грозами.

По данным главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, уже со следующей недели температура не будет превышать +30 градусов.

В конце июня на юг области придет прохлада. По словам Шепоренко, с 17 июня столбики термометров опустятся до +27 градусов в южной части области, а в остальных местах до +20…+24 градусов.

Согласно прогнозу УГМС, с 14 по 16 июня в регионе местами будут идти дожди. Возможны грозы. Утром 15 июня прогнозируется туман. В ночное время температура составит +16…+21 градуса. Ветра ожидаются не сильные с порывами до 8 метров в секунду.

Из-за жары в Свердловской области действует предупреждение. ГИБДД стала ограничивать передвижение грузовиков по трассам.

Кроме того, в регионе продолжает действовать период НМУ. Предупреждение снимут вечером 16 июня.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Дождь#Прогноз#Жара#Прогноз погоды#Природа#Екатеринбург#Аномальная жара
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