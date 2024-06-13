После аномальной жары Свердловскую область накроют дожди с грозами

Аномальная жара в Свердловской области сменится дождями с грозами

Аномально жаркая погода не отступает от Свердловской области. Так, 14 и 15 июня в некоторых районах региона ожидается жара до 36 градусов. Однако потом температура пойдет немного на спад. На смену жаре придут ливни с грозами.