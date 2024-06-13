После аномальной жары Свердловскую область накроют дожди с грозами

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
По данным главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, уже со следующей недели температура не будет превышать +30 градусов.
В конце июня на юг области придет прохлада. По словам Шепоренко, с 17 июня столбики термометров опустятся до +27 градусов в южной части области, а в остальных местах до +20…+24 градусов.
Согласно прогнозу УГМС, с 14 по 16 июня в регионе местами будут идти дожди. Возможны грозы. Утром 15 июня прогнозируется туман. В ночное время температура составит +16…+21 градуса. Ветра ожидаются не сильные с порывами до 8 метров в секунду.
Из-за жары в Свердловской области действует предупреждение. ГИБДД стала ограничивать передвижение грузовиков по трассам.
Кроме того, в регионе продолжает действовать период НМУ. Предупреждение снимут вечером 16 июня.