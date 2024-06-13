РЭО: Новосибирская область вошла в топ-3 регионов по количеству пунктов приема вторсы

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
На карте «Уберу» отмечено более 65 тысяч пунктов приема вторсырья. В лидеры по количеству пунктов вышли Москва и Московская область с 17 788 пунктами, Санкт-Петербург и Ленобласть с 12 568 пунктами, Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные органы власти оценили карту и начали размещать ее на своих сайтах. Карта также привлекла внимание крупных организаций, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Об этом пишет atas-info.
Среди городов по числу пунктов приема на первом месте оказался Санкт-Петербург (11 722 пункта), на втором — Москва (8123), на третьем — Тула (1224).
«Среди регионов, разместивших карту „Уберу“ на своих сайтах, — Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Волгоградская, Курганская и Архангельская области. Другие регионы активно ведут работы по размещению карты», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.
Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа в VK.