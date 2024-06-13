РЭО: Новосибирская область вошла в топ-3 регионов по количеству пунктов приема вторсы

На карте «Уберу» отмечено более 65 тысяч пунктов приема вторсырья. В лидеры по количеству пунктов вышли Москва и Московская область с 17 788 пунктами, Санкт-Петербург и Ленобласть с 12 568 пунктами, Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные органы власти оценили карту и начали размещать ее на своих сайтах. Карта также привлекла внимание крупных организаций, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Об этом пишет atas-info.