Школьник неожиданно умер в Полевском. Он сгорел всего за сутки

Во время сборов Ваня потерял сознание. В 11 часов утра семья уже прибыла в приемный покой больницы. В ходе ожидания врача, по словам мамы, сын начал синеть, у него шел пот. Прибывший хирург сразу увез юношу на каталке, так как сам он уже идти не мог.