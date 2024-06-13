Школьник неожиданно умер в Полевском. Он сгорел всего за сутки

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Иван заболел 4 апреля. У него поднялась высокая температура. Мама вызвала скорую. Приехавшие врачи провели осмотр и заявили, что у юноши ОРВИ и посоветовали сбивать температуру, а утром вызвать на дом врача.
Во время сборов Ваня потерял сознание. В 11 часов утра семья уже прибыла в приемный покой больницы. В ходе ожидания врача, по словам мамы, сын начал синеть, у него шел пот. Прибывший хирург сразу увез юношу на каталке, так как сам он уже идти не мог.
Врачи позднее успокоили родителей. Они сообщили, что органы в порядке, но наблюдаются проблемы в работе почек и печени. Тогда врачи сказали, что это некритично.
Родители отправились домой. Через некоторое время они решили обратиться к главврачу, чтобы перевезти сына в Екатеринбург. Однако он уже был нетранспортабелен. Юноша впал в кому и был подключен к ИВЛ.
Супруги вернулись в больницу и обратились к завотделением. Он заявил, что Ваня в тяжелом состоянии. Через час, в 19:15, он скончался.
По словам родителей, причиной смерти стал сепсис, вызванный менингококковой инфекцией. Патологоанатом отметил стремительность развития заболевания. Также он и комиссия в самой больнице не выявили ошибок в оказании помощи юноше.
Но родители уверены, что сыну можно было успеть помочь, пишет Е1.
Следственный комитет по факту смерти юноши проводит проверку. По ее окончанию будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее блогер из Нижнего Тагила Вадим Нифталиев рассказал, что винит врачей в смерти отца.