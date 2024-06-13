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В Полевском школьник умер за сутки от неизвестной болезни

Школьник неожиданно умер в Полевском. Он сгорел всего за сутки

13 июня 2024, 04:14
Фото: 1MI

В Полевском школьник умер за сутки от неизвестной болезни

11-классник из Полевского Ваня скончался в апреле 2024 года. Школьнику неожиданно стало плохо, а уже через сутки в больнице родителям сообщили о его смерти.

Иван заболел 4 апреля. У него поднялась высокая температура. Мама вызвала скорую. Приехавшие врачи провели осмотр и заявили, что у юноши ОРВИ и посоветовали сбивать температуру, а утром вызвать на дом врача.

Участковый врач из поликлиники провела, по словам родителей, более детальный осмотр. Она ощупала живот и из-за болей справа заподозрила острый аппендицит. Она посоветовала срочно ехать в больницу.

Во время сборов Ваня потерял сознание. В 11 часов утра семья уже прибыла в приемный покой больницы. В ходе ожидания врача, по словам мамы, сын начал синеть, у него шел пот. Прибывший хирург сразу увез юношу на каталке, так как сам он уже идти не мог.

Врачи позднее успокоили родителей. Они сообщили, что органы в порядке, но наблюдаются проблемы в работе почек и печени. Тогда врачи сказали, что это некритично.

Родители отправились домой. Через некоторое время они решили обратиться к главврачу, чтобы перевезти сына в Екатеринбург. Однако он уже был нетранспортабелен. Юноша впал в кому и был подключен к ИВЛ.

Супруги вернулись в больницу и обратились к завотделением. Он заявил, что Ваня в тяжелом состоянии. Через час, в 19:15, он скончался.

По словам родителей, причиной смерти стал сепсис, вызванный менингококковой инфекцией. Патологоанатом отметил стремительность развития заболевания. Также он и комиссия в самой больнице не выявили ошибок в оказании помощи юноше.

Но родители уверены, что сыну можно было успеть помочь, пишет Е1.

Следственный комитет по факту смерти юноши проводит проверку. По ее окончанию будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее блогер из Нижнего Тагила Вадим Нифталиев рассказал, что винит врачей в смерти отца.

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