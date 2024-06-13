Школьница перебегала дорогу и попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Причиной аварии стало то, что девочка решила перейти дорогу в неположенном месте. В результате она оказалась в больнице с переломом голени.
Иномаркой управлял 25-летний молодой человек. Он рассказал, что ехал на небольшой скорости. Девочка на дорогу выскочила неожиданно. Избежать аварии ему не удалось, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Мама ребенка рассказала, что она гуляла с детьми. Дочь попросилась в магазин через дорогу. Когда она подошла к проезжей части, то подумала, что машины остановились и решила перебежать дорогу.
В ГИБДД также рассказали, что информацию о случившемся доложат главе города, чтобы были приняты меры по профилактике подобных случаев. Также материалы передадут в ПДН для привлечения родителей к ответственности. Кроме того, проверка ожидает и школу, в которой обучается ребенок.
Ранее в Екатеринбурге на парковке около УрФУ мужчина не справился с управлением и врезался в иномарки. В результате пострадали две девушки.