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Школьница перебегала дорогу и попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

Школьница перебегала дорогу и попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

13 июня 2024, 05:06
Фото: Отделение пропаганды ГАИ Екатеринбурга
11-летняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге. Инцидент случился вечером 12 июня на улице Белинского.

Причиной аварии стало то, что девочка решила перейти дорогу в неположенном месте. В результате она оказалась в больнице с переломом голени.

Иномаркой управлял 25-летний молодой человек. Он рассказал, что ехал на небольшой скорости. Девочка на дорогу выскочила неожиданно. Избежать аварии ему не удалось, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Мама ребенка рассказала, что она гуляла с детьми. Дочь попросилась в магазин через дорогу. Когда она подошла к проезжей части, то подумала, что машины остановились и решила перебежать дорогу.

Фото: Отделение пропаганды ГАИ Екатеринбурга

В ГИБДД также рассказали, что информацию о случившемся доложат главе города, чтобы были приняты меры по профилактике подобных случаев. Также материалы передадут в ПДН для привлечения родителей к ответственности. Кроме того, проверка ожидает и школу, в которой обучается ребенок.

Ранее в Екатеринбурге на парковке около УрФУ мужчина не справился с управлением и врезался в иномарки. В результате пострадали две девушки.

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#Ирина Кирилова#Дети#Свердловская область#Дорога#Автомобиль#Родители#Пострадавшие#Екатеринбург#Авария
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