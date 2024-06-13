Школьница перебегала дорогу и попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

В ГИБДД также рассказали, что информацию о случившемся доложат главе города, чтобы были приняты меры по профилактике подобных случаев. Также материалы передадут в ПДН для привлечения родителей к ответственности. Кроме того, проверка ожидает и школу, в которой обучается ребенок.