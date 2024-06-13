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Маленький ребенок чуть не утонул на озере в Екатеринбурге

Сотрудник МЧС в Екатеринбурге спас тонущего ребенка на озере

13 июня 2024, 05:45
Фото: 1MI

Маленький ребенок чуть не утонул на озере в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудник МЧС спас четырехлетнего мальчика, который тонул в озере Половинное.

Спасатели вели с горожанами на берегу озера разъяснительную беседу, когда отдыхающие сообщили о том, что в водоеме тонет маленький ребенок, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Горожане вытащили мальчика, почти потерявшего сознание, и вызвали скорую помощь. Один из спасателей проводил сердечно-легочную реанимацию до того, как приехали врачи. Ребенок остался жив.

Напомним, с начала сезона в 2024 году в Свердловской области на водоемах утонуло двое детей, которые решили пойти купаться вместе с друзьями.

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