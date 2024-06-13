Сотрудник МЧС в Екатеринбурге спас тонущего ребенка на озере

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Спасатели вели с горожанами на берегу озера разъяснительную беседу, когда отдыхающие сообщили о том, что в водоеме тонет маленький ребенок, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Горожане вытащили мальчика, почти потерявшего сознание, и вызвали скорую помощь. Один из спасателей проводил сердечно-легочную реанимацию до того, как приехали врачи. Ребенок остался жив.
Напомним, с начала сезона в 2024 году в Свердловской области на водоемах утонуло двое детей, которые решили пойти купаться вместе с друзьями.