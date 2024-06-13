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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Десять юных тагильчан получили персональные стипендии от главы города

Стипендии мэра получили десять юных тагильчан за успехи в учебе и творчестве

13 июня 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney

Десять юных тагильчан получили персональные стипендии от главы города

Одаренные дети Нижнего Тагила получили по три тысячи рублей.

Дети были удостоены персональной стипендии за особые достижения в учебе, спорте, творчестве и игре на музыкальных инструментах, сообщили в мэрии Нижнего Тагила.

Юные тагильчане, лауреаты различных конкурсов, победители спортивных соревнований и олимпиад ежегодно поощряются денежными премиями. В этом году стипендиатами стали:

  • Петр Антропович, ученик 10 класса лицея №39;
  • Константин Базиля, ученик детской школы искусств №3 (программа «Духовые и ударные инструменты»);
  • Таисия Валиулина, участница фольклорного ансамбля «Василинка»;
  • Константин Лебедев, ученик 11 класса гимназии №18;
  • Анастасия Мулявина, воспитанница спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой (плавание);
  • Софья Тарасова, ученица средней школы №32;
  • Алексей Тимохин, воспитанник городской станции юных натуралистов (детское объединение «Учебно-исследовательская деятельность»);
  • Алексей Ткачев, ученик Политехнической гимназии и воспитанник ГДДЮТ (театральная студия «Зеркало»);
  • Софья Федорова, ученица Политехнической гимназии;
  • Георгий Хорончин, ученик детской школы искусств №3 (программа «Фортепиано»).

Ранее мэр Владислав Пинаев устроил прием для одаренных детей, в рамках которого награды получили 80 ребят, а их родители и педагоги — благодарственные письма.

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