Стипендии мэра получили десять юных тагильчан за успехи в учебе и творчестве

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Дети были удостоены персональной стипендии за особые достижения в учебе, спорте, творчестве и игре на музыкальных инструментах, сообщили в мэрии Нижнего Тагила.
Юные тагильчане, лауреаты различных конкурсов, победители спортивных соревнований и олимпиад ежегодно поощряются денежными премиями. В этом году стипендиатами стали:
Ранее мэр Владислав Пинаев устроил прием для одаренных детей, в рамках которого награды получили 80 ребят, а их родители и педагоги — благодарственные письма.