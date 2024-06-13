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Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН

Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН

13 июня 2024, 15:09
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Свалка с частями скелетов животных, обнаруженная на Тагилстрое, как оказалось, находится на участке, который принадлежит ГУФСИН Свердловской области. Это стало известно после проверки, проведенной природоохранной прокуратурой.

Выездная проверка природоохранного прокурора на территорию свалки прошла в начале июня, когда местными жителями там были обнаружены отходы жизнедеятельности, строительный и бытовой мусор, автомобильные шины и части скелетов животных. Свалка была найдена за пределами парка НТМК, ранее эта локация сообщалась в социальных сетях. По факту территория, где зафиксирована свалка, передана в постоянное бессрочное пользование ФКУ ДПО «Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Свердловской области».

Общий объем отходов составляет не менее 30 кубических метров, площадь их размещения — не менее 2000 квадратных метров, — рассказал редакции TagilCity.ru Григорий Битюков.

В результате проверки прокурор выписал представление на устранение нарушений закона в адрес начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Свердловской области, а также главы города.

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Инцидент Нижний Тагил
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