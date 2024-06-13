Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН

Выездная проверка природоохранного прокурора на территорию свалки прошла в начале июня, когда местными жителями там были обнаружены отходы жизнедеятельности, строительный и бытовой мусор, автомобильные шины и части скелетов животных. Свалка была найдена за пределами парка НТМК, ранее эта локация сообщалась в социальных сетях. По факту территория, где зафиксирована свалка, передана в постоянное бессрочное пользование ФКУ ДПО «Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Свердловской области».