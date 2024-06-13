Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Выездная проверка природоохранного прокурора на территорию свалки прошла в начале июня, когда местными жителями там были обнаружены отходы жизнедеятельности, строительный и бытовой мусор, автомобильные шины и части скелетов животных. Свалка была найдена за пределами парка НТМК, ранее эта локация сообщалась в социальных сетях. По факту территория, где зафиксирована свалка, передана в постоянное бессрочное пользование ФКУ ДПО «Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Свердловской области».
Общий объем отходов составляет не менее 30 кубических метров, площадь их размещения — не менее 2000 квадратных метров, — рассказал редакции TagilCity.ru Григорий Битюков.
В результате проверки прокурор выписал представление на устранение нарушений закона в адрес начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Свердловской области, а также главы города.