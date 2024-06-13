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Свалки старых покрышек ликвидируют в Нижнем Тагиле

В Тагиле отходы от ликвидированных свалок старых покрышек направят на благоустройство

13 июня 2024, 08:57
Фото: 1MI

Свалки старых покрышек ликвидируют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется ликвидация свалок старых покрышек. На эти цели выделено 5 миллионов рублей. При этом все отходы должны быть переработаны в резиновую крошку. Ее используют при благоустройстве города.

Тендер уже объявлен администрацией Нижнего Тагила. От потенциальных исполнителей заявки принимаются до 18 июня. Контракт будет заключен до конца года.

Так, подрядчику предстоит ликвидировать стихийные свалки и обработать собранные покрышки. После этого они должны быть переработаны в мелкую резиновую крошку. Последнюю подрядчик должен упаковать биг-бэги по 400-500 кг и отправить на специальный склад. Отмечается, что эта крошка предназначается для благоустройства городских объектов.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была обнаружена свалка с ребрами и костями животных, а также другим мусором. Местные жители утверждают, что располагается она в парке Металлургов на Тагилстрое. Однако точного местоположения нет. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Город#Отходы#Ликвидация#Екатеринбург#Свалка#Благоустройсво
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