В Тагиле отходы от ликвидированных свалок старых покрышек направят на благоустройство

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была обнаружена свалка с ребрами и костями животных, а также другим мусором. Местные жители утверждают, что располагается она в парке Металлургов на Тагилстрое. Однако точного местоположения нет. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту.