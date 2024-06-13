В Тагиле отходы от ликвидированных свалок старых покрышек направят на благоустройство

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Тендер уже объявлен администрацией Нижнего Тагила. От потенциальных исполнителей заявки принимаются до 18 июня. Контракт будет заключен до конца года.
Так, подрядчику предстоит ликвидировать стихийные свалки и обработать собранные покрышки. После этого они должны быть переработаны в мелкую резиновую крошку. Последнюю подрядчик должен упаковать биг-бэги по 400-500 кг и отправить на специальный склад. Отмечается, что эта крошка предназначается для благоустройства городских объектов.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была обнаружена свалка с ребрами и костями животных, а также другим мусором. Местные жители утверждают, что располагается она в парке Металлургов на Тагилстрое. Однако точного местоположения нет. Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту.