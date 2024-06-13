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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Валютная лихорадка, свалка костей, заразный клещ, старые покрышки и кладбище

Валютная лихорадка, свалка костей, заразный клещ, старые покрышки и кладбище

13 июня 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru проанализировал ситуацию с обменом валют в городе после новых санкций США. На Тагилстрое обнаружили свалку костей животных. Девушку на мотофестивале покусал боррелиозный клещ. Мэрия Тагила отправит покрышки на переработку и увеличит средства на содержание кладбищ. Итоги за 13 июня.

После введенных США санкций против Московской валютной биржи россияне кинулись в обменники покупать и продавать валюту. Редакция TagilCity.ru решила выяснить, что происходит в отделениях банка в Нижнем Тагиле, и проанализировала цены на доллары и евро.

Что происходит с обменом валюты в Нижнем Тагиле после новых санкций: обзор по банкам
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На участке ГУФСИН на Тагилстрое обнаружили настоящие залежи мусора — кроме автомобильных покрышек и бытовых отходов местные жители также нашли скелеты животных. Свалка огромная и занимает не менее 2000 кв. м. Ситуацией уже заинтересовались в природоохранной прокуратуре.

Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН
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Тагильчанка заразилась боррелиозом после укуса зараженного клеща. Кровопийца присосался к девушке во время мотофестиваля, который проходил в Первоуральске в начале июня. Боррелиоз — менее опасное заболевание, чем клещевой энцефалит, однако пострадавшей прописали курс антибиотиков и посоветовали при первых признаках недомогания обращаться в больницу.

Девушка из Нижнего Тагила пострадала от укуса зараженного клеща на мотофестивале
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Мэрия Нижнего Тагила планирует ликвидировать свалки старых покрышек. На очистку территории пойдет 5 млн рублей. Ненужные шины также не пропадут: их переработают в резиновую крошку, которую впоследствии можно будет использовать при благоустройстве города.

В Тагиле отходы от ликвидированных свалок старых покрышек направят на благоустройство
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Подрядчика, который будет содержать городские кладбища, ищут в Нижнем Тагиле. Контракт с ним рассчитан на два года. Компания будет обязана следить за благоустройством территории, уборкой мусора, расчисткой снега зимой. Также рабочие должны обрезать деревья и сажать цветы. Подрядчик приступит к работе с 1 июля.

Почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле
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