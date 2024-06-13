Валютная лихорадка, свалка костей, заразный клещ, старые покрышки и кладбище

Тагильчанка заразилась боррелиозом после укуса зараженного клеща. Кровопийца присосался к девушке во время мотофестиваля, который проходил в Первоуральске в начале июня. Боррелиоз — менее опасное заболевание, чем клещевой энцефалит, однако пострадавшей прописали курс антибиотиков и посоветовали при первых признаках недомогания обращаться в больницу.