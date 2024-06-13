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Житель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле

Житель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле

13 июня 2024, 06:25
Фото: 1MI
В Алапаевске местный житель заплатит более 700 тысяч рублей каршеринговой компании за нарушение договора аренды.

Некоторое время назад мужчина арендовал иномарку Volkswagen Polo за 6 860 рублей и пользовался ей менее суток. Однако после окончания пользования оплату аренды он не сделал. Также он попал на машине в аварию. Размер нанесенного ущерба автомобилю — 677 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Кроме того, автомобиль забирали на штрафстоянку. За это договор аренды предусматривает штраф в размере четырех тысячи рублей. В связи с этим компания отправила горожанину претензию о том, что он должен заплатить 688 тысяч рублей. Так как мужчина ничего не оплатил, компания обратилась в суд.

Кроме уже установленных 688 тысяч в иске было требование взыскать с мужчины неустойку и судебные расходы. Суд удовлетворил требование.

Напомним, житель Нижнего Тагила выплатит 300 тысяч рублей пожилой женщине, которую он сбил осенью 2023 года.

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