Житель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Некоторое время назад мужчина арендовал иномарку Volkswagen Polo за 6 860 рублей и пользовался ей менее суток. Однако после окончания пользования оплату аренды он не сделал. Также он попал на машине в аварию. Размер нанесенного ущерба автомобилю — 677 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Кроме того, автомобиль забирали на штрафстоянку. За это договор аренды предусматривает штраф в размере четырех тысячи рублей. В связи с этим компания отправила горожанину претензию о том, что он должен заплатить 688 тысяч рублей. Так как мужчина ничего не оплатил, компания обратилась в суд.
Кроме уже установленных 688 тысяч в иске было требование взыскать с мужчины неустойку и судебные расходы. Суд удовлетворил требование.
Напомним, житель Нижнего Тагила выплатит 300 тысяч рублей пожилой женщине, которую он сбил осенью 2023 года.