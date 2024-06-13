Житель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле

Кроме того, автомобиль забирали на штрафстоянку. За это договор аренды предусматривает штраф в размере четырех тысячи рублей. В связи с этим компания отправила горожанину претензию о том, что он должен заплатить 688 тысяч рублей. Так как мужчина ничего не оплатил, компания обратилась в суд.