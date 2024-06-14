16-летний школьник уличил главу свердловского профсоюза медиков в домогательствах

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Мужчину уличили в том, что он подсматривал за 16-летним подростком в туалете торгового центра «Гринвич». Как рассказал школьник, когда он зашел в кабинку, то увидел в перегородке дырку, а сверху кто-то снимал его на телефон, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Юноша выбил телефон из руки, но мужчина попытался засунуть пальцу в перегородку. Подросток позвал охранников, и те задержали мужчину. В полиции установили его личность и выяснили, что это довольно известная в столице региона фигура.
Сам Угринов все обвинения отрицает и утверждает, что его хотят подставить.
В профсоюзе медиков ситуацию пока никак не прокомментировали.
Ранее в Екатеринбурге в тюрьме оказался экс-депутат, который подглядывал за девушками.