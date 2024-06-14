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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Школьник обвиняет главу свердловского профсоюза медиков в домогательствах

16-летний школьник уличил главу свердловского профсоюза медиков в домогательствах

14 июня 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney

Школьник обвиняет главу свердловского профсоюза медиков в домогательствах

В Екатеринбурге в центре неприятного скандала оказался руководитель профсоюза медиков Свердловской области Сергей Угринов.

Мужчину уличили в том, что он подсматривал за 16-летним подростком в туалете торгового центра «Гринвич». Как рассказал школьник, когда он зашел в кабинку, то увидел в перегородке дырку, а сверху кто-то снимал его на телефон, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Юноша выбил телефон из руки, но мужчина попытался засунуть пальцу в перегородку. Подросток позвал охранников, и те задержали мужчину. В полиции установили его личность и выяснили, что это довольно известная в столице региона фигура.

Сам Угринов все обвинения отрицает и утверждает, что его хотят подставить.

В профсоюзе медиков ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее в Екатеринбурге в тюрьме оказался экс-депутат, который подглядывал за девушками.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Скандал#Торговый центр#Туалет#Обвинения#18+#Екатеринбург#Домогательства#Охранники#Профсоюз медиков#16-летний школьник#Подглядывание
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