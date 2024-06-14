16-летний школьник уличил главу свердловского профсоюза медиков в домогательствах

Мужчину уличили в том, что он подсматривал за 16-летним подростком в туалете торгового центра «Гринвич». Как рассказал школьник, когда он зашел в кабинку, то увидел в перегородке дырку, а сверху кто-то снимал его на телефон, сообщает Telegram-канал Ural Mash.