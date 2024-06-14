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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

47 килограммов просроченной горбуши пытались привезти в лагерь в Свердловской области

47 килограммов просроченной горбуши пытались привезти в лагерь в Свердловской области

14 июня 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
В детский лагерь «Зарница» в Свердловской области пытались поставить просроченные рыбные консервы. Поставщиком был ИП из Екатеринбурга, получивший консервы от производства в Челябинской области.

Сотрудники Россельхознадзора провели проверку партии консерв и выяснили, что продукция, которую хотели доставить в лагерь, была просроченной, рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим предпринимателю направили предупреждение о том, что нельзя нарушать требования по качеству и безопасности поставляемой продукции. Также от него потребовали принять меры по устранению нарушения.

Напомним, в Свердловскую область привезли 18 тонн зараженных помидоров из Казахстана. Из-за этого их не допустили к продаже.

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#Елизавета Зиборова#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Россельхознадзор#Продукция#Предприниматель#Детский лагерь#Рыба#Екатеринбург#Консервы
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