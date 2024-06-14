47 килограммов просроченной горбуши пытались привезти в лагерь в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Сотрудники Россельхознадзора провели проверку партии консерв и выяснили, что продукция, которую хотели доставить в лагерь, была просроченной, рассказали в пресс-службе ведомства.
В связи с этим предпринимателю направили предупреждение о том, что нельзя нарушать требования по качеству и безопасности поставляемой продукции. Также от него потребовали принять меры по устранению нарушения.
Напомним, в Свердловскую область привезли 18 тонн зараженных помидоров из Казахстана. Из-за этого их не допустили к продаже.