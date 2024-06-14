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Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Американские производители создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Американские производители создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

14 июня 2024, 17:43
Фото: Фрагмент видео
В наше время, когда карманные гаджеты уже научились разрабатывать рецепты блюд и рисовать картины, один из американских производителей мобильных телефонов решил вернуться к истокам.

В компании Light Phone (США) занимаются производством оригинальных мобильных гаджетов. Смартфоны спроектированы таким образом, что вызывают у их владельцев желание пользоваться ими как можно реже. Целевая аудитория американского производителя — граждане, которые стремятся отдохнуть от многофункциональных смартфонов и двигаться в направлении более осознанного существования.

На сайте производителя сообщается, что владельцы минималистичного устройства с радостью рассказывают о времени, проведенном вне соцсетей, а также о спокойном состоянии, которое пришло к ним вместе с полезной привычкой целенаправленного использования Интернета.

Как пишет newkhakasiya.online, последняя модель Light Phone 3 появится в продаже в начале будущего года. Гаджет можно будет приобрести за 399 долларов.

Мобильный телефон Light Phone может совершать звонки и отправлять смс, но на него невозможно установить приложения. Также с него не получится выйти в соцсети или воспользоваться электронной почтой и интернетом.

Главное отличие новой модели от предыдущих — 3,92-дюймовый черно-белый OLED-экран, задняя камера на 50 Мп и 8-мегапиксельная камера для селфи.

#Общество
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