Американские производители создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В компании Light Phone (США) занимаются производством оригинальных мобильных гаджетов. Смартфоны спроектированы таким образом, что вызывают у их владельцев желание пользоваться ими как можно реже. Целевая аудитория американского производителя — граждане, которые стремятся отдохнуть от многофункциональных смартфонов и двигаться в направлении более осознанного существования.
На сайте производителя сообщается, что владельцы минималистичного устройства с радостью рассказывают о времени, проведенном вне соцсетей, а также о спокойном состоянии, которое пришло к ним вместе с полезной привычкой целенаправленного использования Интернета.
Как пишет newkhakasiya.online, последняя модель Light Phone 3 появится в продаже в начале будущего года. Гаджет можно будет приобрести за 399 долларов.
Мобильный телефон Light Phone может совершать звонки и отправлять смс, но на него невозможно установить приложения. Также с него не получится выйти в соцсети или воспользоваться электронной почтой и интернетом.
Главное отличие новой модели от предыдущих — 3,92-дюймовый черно-белый OLED-экран, задняя камера на 50 Мп и 8-мегапиксельная камера для селфи.