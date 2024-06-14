Американские производители создали «глупый» телефон без интернета и соцсетей

В компании Light Phone (США) занимаются производством оригинальных мобильных гаджетов. Смартфоны спроектированы таким образом, что вызывают у их владельцев желание пользоваться ими как можно реже. Целевая аудитория американского производителя — граждане, которые стремятся отдохнуть от многофункциональных смартфонов и двигаться в направлении более осознанного существования.