Биатлонисты тагильской спортшколы «Юпитер» получат новую форму и инвентарь

Как подчеркнул Владислав Пинаев, жители Нижнего Тагила в последние годы проявляют большой интерес к местному самоуправлению: они сами предлагают идеи городским властям, то есть инициатива идет снизу. По мнению мэра, система инициативного бюджетирования открывает широкие перспективы для решения в городе самых разных вопросов — ремонта детских площадок, сбора отходов и вывоза ТКО, организации досуга детей и взрослых.