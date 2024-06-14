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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Новую экипировку и инвентарь купят для биатлонистов тагильского «Юпитера»

Биатлонисты тагильской спортшколы «Юпитер» получат новую форму и инвентарь

14 июня 2024, 16:27
Фото: спортшкола «Юпитер»

Новую экипировку и инвентарь купят для биатлонистов тагильского «Юпитера»

Оборудование для «юпитерцев» из Нижнего Тагила закупят по программе инициативного бюджетирования.

Данная программа предполагает, что 20% оплатят жители Нижнего Тагила, 80% — субсидия муниципалитета. Проект общей стоимостью 1 млн 80 тысяч рублей одобрил мэр Владислав Пинаев.

Для школы купят 15 комплектов летней формы, а также зимнюю экипировку и 15 пар лыж с креплениями и палками.

Это третий проект, который предложили тагильчане и который поддержала мэрия.

Как подчеркнул Владислав Пинаев, жители Нижнего Тагила в последние годы проявляют большой интерес к местному самоуправлению: они сами предлагают идеи городским властям, то есть инициатива идет снизу. По мнению мэра, система инициативного бюджетирования открывает широкие перспективы для решения в городе самых разных вопросов — ремонта детских площадок, сбора отходов и вывоза ТКО, организации досуга детей и взрослых.

Накануне, 13 июня, мэр Пинаев наградил 80 самых одаренных юных жителей города за особые успехи в учебе и творчестве.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Образование#Биатлон#Муниципалитет#Творчество#Досуг#Лыжи#Детские площадки#Екатеринбург#Школа Юпитер#Инициативное бюджетирование#Форма для спортсменов#Сбор отходов
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