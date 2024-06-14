Биатлонисты тагильской спортшколы «Юпитер» получат новую форму и инвентарь

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Данная программа предполагает, что 20% оплатят жители Нижнего Тагила, 80% — субсидия муниципалитета. Проект общей стоимостью 1 млн 80 тысяч рублей одобрил мэр Владислав Пинаев.
Для школы купят 15 комплектов летней формы, а также зимнюю экипировку и 15 пар лыж с креплениями и палками.
Это третий проект, который предложили тагильчане и который поддержала мэрия.
Как подчеркнул Владислав Пинаев, жители Нижнего Тагила в последние годы проявляют большой интерес к местному самоуправлению: они сами предлагают идеи городским властям, то есть инициатива идет снизу. По мнению мэра, система инициативного бюджетирования открывает широкие перспективы для решения в городе самых разных вопросов — ремонта детских площадок, сбора отходов и вывоза ТКО, организации досуга детей и взрослых.
Накануне, 13 июня, мэр Пинаев наградил 80 самых одаренных юных жителей города за особые успехи в учебе и творчестве.