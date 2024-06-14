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Более десятка мостов в Нижнем Тагиле будут проверены на уязвимости

Более десятка мостов в Нижнем Тагиле будут проверены на уязвимости

14 июня 2024, 06:57
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле администрация начала искать подрядчика, который оценит, насколько уязвимы 13 мостов, а также разработает план по обеспечению их безопасности. На работы выделен 1,8 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит оценить, насколько возможен допуск сил обеспечения транспортной безопасности к работам, которые связаны непосредственно с безопасностью. Также должна быть определена степень защищенности мостов от возможных угроз и даны рекомендации по обеспечению безопасности. Все работы должны быть выполнены до середины декабря 2024 года.

Обследование будет проводиться по следующим мостам:

  • через реку Гальянская на улице Бригадная
  • два моста через реку Выя — за гаражами и у автоколонны
  • по Плотине на реке Тагил Нижнетагильского пруда
  • по проспекту Мира через автодорогу по улице Серова
  • через реку Тагил по улице Карла Маркса у музея Горнозаводского дела
  • путепровод через железнодорожные пути по улице Циолковского
  • через железнодорожные пути на подъезде к поселку Северный
  • через реку Тагил по улице Ермака
  • через реку Тагил по улице Лебяжинская
  • через реку Тагил по улице Фрунзе
  • через реку Тагил на подъезде к посёлку Песчаный
  • через реку Тагил по улице Космонавтов

Напомним, ранее нарушения безопасности были выявлены в детских лагерях Свердловской области. Они касаются пожарной безопасности.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Безопасность#Мост#Екатеринбург#Уязвимость
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