Более десятка мостов в Нижнем Тагиле будут проверены на уязвимости

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Подрядчику предстоит оценить, насколько возможен допуск сил обеспечения транспортной безопасности к работам, которые связаны непосредственно с безопасностью. Также должна быть определена степень защищенности мостов от возможных угроз и даны рекомендации по обеспечению безопасности. Все работы должны быть выполнены до середины декабря 2024 года.
Обследование будет проводиться по следующим мостам:
Напомним, ранее нарушения безопасности были выявлены в детских лагерях Свердловской области. Они касаются пожарной безопасности.