Более десятка мостов в Нижнем Тагиле будут проверены на уязвимости

Подрядчику предстоит оценить, насколько возможен допуск сил обеспечения транспортной безопасности к работам, которые связаны непосредственно с безопасностью. Также должна быть определена степень защищенности мостов от возможных угроз и даны рекомендации по обеспечению безопасности. Все работы должны быть выполнены до середины декабря 2024 года.