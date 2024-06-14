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Дно реки Тагил очистят от загрязнений в районе поселка Евстюниха

Дно реки Тагил очистят от загрязнений в районе поселка Евстюниха

14 июня 2024, 09:06
Фото: 1MI
Дно реки Тагил планируется очистить от загрязнений. Поиски подрядчика для составления проекта начал Департамент госзакупок Свердловской области.

Подрядчику предстоит очистить участок русла протяженностью примерно 4 километра. Он проходит от моста в поселке Песчаный до места впадения реки Баранча в реку. Стоимость проекта составляет 6,9 миллиона рублей.

В документации отмечается, что принятые решения по проекту не должны вредить природе. Также должно быть обеспечено восстановление реки до такого состояния, при котором она будет безопасной для существования биоты. Также избавление от загрязнения должно улучшить качество воды.

Исполнитель в процессе работ оценит, как зарастание и заиление русла может повлиять на пропускную способность реки, а также определить, какой объем отложений нужно будет убрать. Также должно быть предусмотрено место для размещения изымаемого грунта и его дальнейшее применение.

Работы должны быть окончены не позднее 15 ноября 2024 года.

Напомним, ранее очистка от донных отложений была запланирована в Авроринском водохранилище. Стоимость работ составляет 25,9 млн рублей. Площадь расчистки составляет почти один километр.

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