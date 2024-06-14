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Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня

Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня

14 июня 2024, 08:32
Фото: tagilcity.ru
Два взрыва с ярким огнем и столбами дыма в небе зафиксировали читатели TagilCity.ru вечером 13 июня в Нижнем Тагиле в районе ЕВРАЗ НТМК. Предположительно, недалеко от Коксохимического производства в небе были два взрыва и после — черные грибы дыма.

Аварийные взрывы произошли в районе 20 часов в четверг 13 июня. О проведении плановых работ с подобными характеристиками население Нижнего Тагила никто не уведомлял.

Ехали по Фестивальной, увидели черные грибы дыма, это выглядело устрашающе, — рассказывает подписчик TagilCity.ru.

Еще один читатель прислал видео с улицы Циолковского — на кадрах заметен столб дыма от первого взрыва, а следом происходит второй — с ярким огнем и черными выбросами в атмосферу. Редакция TagilCity.ru сделала запрос в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК, чтобы узнать о подробностях ЧП, наличии или отсутствии пострадавших и негативном воздействии на окружающую среду в результате данных взрывов. 

Данные УГМС по результатам замеров воздуха в Нижнем Тагиле за 13 июня 2024 года не опубликованы. 

Напомним, до 20:00 16 июня в Нижнем Тагиле объявлен режим НМУ, во время которого предприятия должны снижать объемы выбросов в атмосферу. Однако жители города ежедневно видят цветные клубы дыма, зависшие над Нижним Тагилом, а также ощущают резкий неприятный запах вблизи промышленного предприятия, чьи собственники получают прибыль от грязного производства в Тагиле, а сами располагаются в офшорах и недружественных РФ странах Европы. 

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#Александра Логинова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#НМУ#Выбросы#Циолковского#Фестивальная#Екатеринбург
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