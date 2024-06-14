Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Аварийные взрывы произошли в районе 20 часов в четверг 13 июня. О проведении плановых работ с подобными характеристиками население Нижнего Тагила никто не уведомлял.
Ехали по Фестивальной, увидели черные грибы дыма, это выглядело устрашающе, — рассказывает подписчик TagilCity.ru.
Еще один читатель прислал видео с улицы Циолковского — на кадрах заметен столб дыма от первого взрыва, а следом происходит второй — с ярким огнем и черными выбросами в атмосферу. Редакция TagilCity.ru сделала запрос в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК, чтобы узнать о подробностях ЧП, наличии или отсутствии пострадавших и негативном воздействии на окружающую среду в результате данных взрывов.
Данные УГМС по результатам замеров воздуха в Нижнем Тагиле за 13 июня 2024 года не опубликованы.
Напомним, до 20:00 16 июня в Нижнем Тагиле объявлен режим НМУ, во время которого предприятия должны снижать объемы выбросов в атмосферу. Однако жители города ежедневно видят цветные клубы дыма, зависшие над Нижним Тагилом, а также ощущают резкий неприятный запах вблизи промышленного предприятия, чьи собственники получают прибыль от грязного производства в Тагиле, а сами располагаются в офшорах и недружественных РФ странах Европы.