Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня

Еще один читатель прислал видео с улицы Циолковского — на кадрах заметен столб дыма от первого взрыва, а следом происходит второй — с ярким огнем и черными выбросами в атмосферу. Редакция TagilCity.ru сделала запрос в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК, чтобы узнать о подробностях ЧП, наличии или отсутствии пострадавших и негативном воздействии на окружающую среду в результате данных взрывов.