Главный фактор смертности. Почему так важно отказаться от алкоголя?

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:02
Алкоголь убивает человека через различные расстройства и болезни. Крепкие напитки, попадая в пищеварительную систему, вызывают химический ожог слизистой пищевода и желудка. Конечно, сила этого ожога ниже, чем от выпитой кислоты, но он повторяется с каждой выпитой порцией. Как следствие, слизистая пищеварительного тракта атрофируется. На фоне этого сначала развиваются язвенные изменения, а затем может появиться и раковая опухоль.
Согласно оценке специалистов, алкоголизм приводит к развитиям следующих заболеваний, приводящих к смерти. Так, 69% летальных исходов вызывает цирроз печени, кардиомиопатия и миокардит — 61%, панкреатит — 47%. Далее идут алкогольные отравления и некоторые виды рака.
Не существует безопасных доз алкоголя. Даже небольшое количество любого спиртного напитка — уже риск.
Одномоментное прекращение приема алкогольных напитков — стресс для организма. Обостряются многие психологические процессы, например, душевные муки, стыд, чувство неполноценности или неуверенности в себе. Изменения происходят и на физическом уровне: человек чувствует настоящую ломку и навязчивое желание выпить. Нередко появляется бессонница, головные боли, повышенная раздражительность, потеря в весе. Важно не сдаться, ведь симптомы уйдут в течение недели, а органы и системы начнут ускоренное восстановление. Теперь немного подробнее.
В первый день зависимый ощущает сильное похмелье, страдает от головной боли. Возможны тошнота и рвота. Главное — не пить спиртное.
На второй день появляется желание есть сладкую пищу. Организм усиленно пытается выработать инсулин. Тем временем печень уже начала вывод токсинов.
На третий день головная боль еще присутствует, однако переносить ее становится намного легче. Симптомы первых двух дней ослабевают или полностью исчезают.
Уже спустя семь дней после полного отказа от алкоголя организм вывел шлаки, токсины и другие продукты распада. Остается лишь легкая слабость, головокружение, сонливость.
Полное выведение этанола из организма завершается на 4-5 неделю после отказа от него. Улучшается состояние кожи, ногтей и волос, очищаются внутренние органы и системы, восстанавливается ЦНС и работа головного мозга.
Употребление напитков, содержащих этанол, энергетиков, слабоалкогольных коктейлей нужно заменить большим количеством воды. Восстановление организма будет проявляться в следующих признаках:
К сожалению, не только взрослые могут страдать этой зависимостью. В мире отмечается рост алкоголизации подрастающего поколения. Специалисты все чаще фиксируют случаи, когда несовершеннолетние попадают в стационары в состоянии алкогольного опьянения и интоксикации.
В состоянии даже небольшого опьянения подростки начинают вести себя более раскованно, ощущают прилив сил и чувство вседозволенности, меньше заботятся о соблюдении социальных норм, что может привести к совершению правонарушений. Безопасных доз алкоголя не существует — это всегда удар по детскому организму. Нередки случаи, когда подростки попадают в стационар в состоянии острого алкогольного отравления, — рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.
Покупка алкоголя детям, например, совершеннолетними товарищами, может попасть под действие статьи 6.10 КоАП РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс употребления алкогольной продукции». Незнание правил не избавляет от ответственности. Существует и более серьезный вариант наказания, который регламентирует статья 151 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», что грозит лишением свободы на срок до четырех лет.
В России проводится большая работа по снижению уровня алкоголизма. Специалисты выделяют десять направлений политики и мероприятий национального уровня. Вот несколько из них: