Главный фактор смертности. Почему так важно отказаться от алкоголя?

Алкоголь убивает человека через различные расстройства и болезни. Крепкие напитки, попадая в пищеварительную систему, вызывают химический ожог слизистой пищевода и желудка. Конечно, сила этого ожога ниже, чем от выпитой кислоты, но он повторяется с каждой выпитой порцией. Как следствие, слизистая пищеварительного тракта атрофируется. На фоне этого сначала развиваются язвенные изменения, а затем может появиться и раковая опухоль.