Итоги года работы социального проекта «Я ДОНОР!» подведены в Екатеринбурге

Привлекать внимание к безвозмездному донорству — одна из миссий проекта «Я ДОНОР!» фонда «Дети России» и ОДКБ. За год его работы число доноров отделения трансфузиологии областной детской клинической больницы Екатеринбурга увеличилось до 954 человек, что на 210 больше, чем в прошлом году. К проекту уже присоединились студенты, сотрудники промышленных предприятий и других компаний. Некоторые сделали сдачу крови корпоративным мероприятием. На память — яркие снимки из фотозоны, которую оборудовал фонд и сувениры с символикой проекта, также созданные благотворителями.