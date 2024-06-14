Итоги года работы социального проекта «Я ДОНОР!» подведены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Привлекать внимание к безвозмездному донорству — одна из миссий проекта «Я ДОНОР!» фонда «Дети России» и ОДКБ. За год его работы число доноров отделения трансфузиологии областной детской клинической больницы Екатеринбурга увеличилось до 954 человек, что на 210 больше, чем в прошлом году. К проекту уже присоединились студенты, сотрудники промышленных предприятий и других компаний. Некоторые сделали сдачу крови корпоративным мероприятием. На память — яркие снимки из фотозоны, которую оборудовал фонд и сувениры с символикой проекта, также созданные благотворителями.
Сладости к чаю, которые фонд получает от партнеров и передает ОДКБ, удобная система навигации и сайт с подробными инструкциями и возможностью зарегистрироваться в базе доноров. Все это создает особую атмосферу проекта и нравится тем, кто приходит впервые. Вместе с добровольцами сдал кровь и известный уральский артист, сценарист Андрей Рожков. Встреча с телеведущим стала подарком для гостей и поводом еще раз напомнить: стать донором и помогать детям безопасно, приятно и полезно.
Безвозмездное донорство помогает сохранять ресурсы клиники и направлять их на помощь детям. Чтобы поддерживать доноров, пациентов и врачей, работа будет продолжаться. В планах на будущее — содействовать в обновлении технологической базы отделения трансфузиологии ОДКБ.
Без сомнения, инициатива нашла отклик в сердцах жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Важны даже не столько цифры, хотя они и показательны. Главное — настроение, открытость, душевное тепло, с которым приходят люди. Их отзывы, их готовность и поддерживать проект долгосрочно. И мы, конечно, будем развивать его, — рассказала директор Фонда Юлия Нутенко.
Напомним, компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии, а также пациенткам Областного перинатального центра. 10 доноров в день — такое количество добровольцев необходимо для закрытия потребностей клиники и своевременной медицинской помощи.
Подробности о том, как происходит заготовка донорской крови и ее компонентов для пациентов, в чем уникальность работы отделения трансфузиологии и каковы первые итоги проекта «Я ДОНОР!», — в интервью с Верой Дьяченко, заведующей отделением трансфузиологии ОДКБ.