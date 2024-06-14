Качество питьевой воды ухудшилось в Полевском из-за химического загрязнения

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В итоге питьевая вода стала несоответстующей нормам. В частности, превышены показатели по железу, мутности, алюминию и цветности.
АО «СТЗ» получило от специалистов предписание. Теперь компании нужно провести ряд мероприятий. В частности, организация должна выяснить причины загрязнения, чаще брать пробы и разработать план по борьбе с химическим загрязнением.
Администрации города также выдано предписание. В частности, должен быть усилен контроль за обеспечением питьевой водой, а также обеспечен при необходимости подвоз воды.
Напомним, в Красноуральске прокуратура также начала проверку после жалоб жителей на воду плохого качества.