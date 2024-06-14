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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В Полевском найдут источники загрязнения питьевой воды

Качество питьевой воды ухудшилось в Полевском из-за химического загрязнения

14 июня 2024, 09:56
Фото: 1MI

В Полевском найдут источники загрязнения питьевой воды

Роспотребнадзор по Свердловской области выяснит, какой источник стал причиной загрязнения питьевой воды в Полевском. По данным ведомства, качество воды из реки Чусовой ухудшилось 11 июня.

В итоге питьевая вода стала несоответстующей нормам. В частности, превышены показатели по железу, мутности, алюминию и цветности.

АО «СТЗ» получило от специалистов предписание. Теперь компании нужно провести ряд мероприятий. В частности, организация должна выяснить причины загрязнения, чаще брать пробы и разработать план по борьбе с химическим загрязнением.

Администрации города также выдано предписание. В частности, должен быть усилен контроль за обеспечением питьевой водой, а также обеспечен при необходимости подвоз воды.

Напомним, в Красноуральске прокуратура также начала проверку после жалоб жителей на воду плохого качества.

Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается качество питьевой воды
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#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Свердловская область#Вода#Река#Чусовая#Екатеринбург#Качество воды
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