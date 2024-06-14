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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Мизулина пытается отменить концерт известного рэпера в Екатеринбурге

Концерт звездного рэпера в Екатеринбурге могут отменить из-за жалобы

14 июня 2024, 04:07
Фото: личная страница Екатерины Мизулиной Вконтакте

Мизулина пытается отменить концерт известного рэпера в Екатеринбурге

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру. Она попросила проверить рэпера Slim.

В композициях Вадима Мотылева, по мнению главы Лиги, пропагандируются наркотики, а также имеются оскорбления чувств верующих, заявила она в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что рэпер является противником проведения СВО. По ее словам, жители Екатеринбурга возмущены, что у певца планируется концерт в их городе. Однако теперь певца ждет проверка.

Сама же Мизулина тоже прибыла в Екатеринбург. Причина приезда не раскрывается.

Напомним, во время последнего визита Мизулина общалась со студентами. С одним из учеников она поспорила по поводу Милохина и службы в армии.

#Ирина Кирилова
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