Концерт звездного рэпера в Екатеринбурге могут отменить из-за жалобы

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В композициях Вадима Мотылева, по мнению главы Лиги, пропагандируются наркотики, а также имеются оскорбления чувств верующих, заявила она в своем Telegram-канале.
Также она отметила, что рэпер является противником проведения СВО. По ее словам, жители Екатеринбурга возмущены, что у певца планируется концерт в их городе. Однако теперь певца ждет проверка.
Сама же Мизулина тоже прибыла в Екатеринбург. Причина приезда не раскрывается.
Напомним, во время последнего визита Мизулина общалась со студентами. С одним из учеников она поспорила по поводу Милохина и службы в армии.