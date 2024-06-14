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Малый и средний бизнес начинает укрепляться на госзаказах

Малый и средний бизнес начинает укрепляться на госзаказах

14 июня 2024, 08:15
Фото: 1MI
Малый и средний бизнес, заключающий контракты с госкомпаниями, увеличил свои доходы почти в три раза по сравнению с теми, кто не занимается госзакупками. Об этом говорится в обзоре Корпорации МСП.

Требование для госкомпаний закупать 25% товаров и услуг у малого и среднего бизнеса позволило небольшим предприятиям занять более 90% рынка в некоторых областях. Например, в сельском хозяйстве, туризме, утилизации отходов, а также растет присутствие МСП в закупках промышленной и высокотехнологичной продукции и обслуживании техники, сообщает kommersant.ru.

По итогам прошлого года крупнейшие заказчики приобрели у малого и среднего бизнеса товары и услуги почти на восемь триллионов рублей, заключив 904,2 тысячи договоров с 213,3 тысячи МСП. Такие данные опубликовало Министерство финансов России. Количество позиций товаров и услуг, закупаемых у МСП госкомпаниями, увеличилось на 200 тысяч, достигнув 1,4 миллиона. Средняя стоимость контракта составила 7,4 миллиона рублей.

По данным Корпорации МСП, заключение контрактов с госкомпаниями обеспечивает малому бизнесу значительный прирост доходов в первый год (до 36%) и оказывает длительный мультипликативный эффект.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркивает, что участие небольших компаний в государственных закупках помогает им осваивать новые рынки и способствует их развитию.

Отмечается, что представители МСП уже работают во всех сферах, где проводятся госзакупки. В некоторых из них малые компании практически полностью обеспечивают поставки. Например, в услугах по утилизации отходов доля МСП составляет 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в туристических услугах — 91%, в сельском хозяйстве — 90,1%.

С 2016 года структура закупок изменилась. Если в то время лидировали транспортировка и хранение, то теперь приоритет за продукцией обрабатывающих отраслей, которые входят в список важнейших направлений господдержки. Такой рост также стал следствием ухода иностранных компаний с российского рынка и стремления крупных заказчиков заменить их отечественными поставщиками.

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