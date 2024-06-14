Малый и средний бизнес начинает укрепляться на госзаказах

С 2016 года структура закупок изменилась. Если в то время лидировали транспортировка и хранение, то теперь приоритет за продукцией обрабатывающих отраслей, которые входят в список важнейших направлений господдержки. Такой рост также стал следствием ухода иностранных компаний с российского рынка и стремления крупных заказчиков заменить их отечественными поставщиками.