Москва наращивает международное сотрудничество и обменивается опытом

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Министр Правительства Москвы Сергей Черёмин, возглавляющий Департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС), подчеркнул, что в современном мире межрегиональные связи играют ключевую роль в создании новых перспектив для глобального взаимодействия.
Являясь одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся макрорегионов мира, Москва инвестирует значительные средства в модернизацию базовой инфраструктуры, транспортной системы, строительство, а также в развитие социальной сферы, образования и здравоохранения. Благодаря активному участию в международном сотрудничестве российская столица заняла первое место по развитию транспортной инфраструктуры и качеству жизни в индексе ООН-Хабитат.
Для укрепления партнерских отношений с городами и регионами по всему миру Москва предлагает трехлетние программы сотрудничества, которые охватывают широкий спектр областей, включая градостроительство, урбанистику, развитие транспорта, социальную сферу, здравоохранение, культуру и цифровизацию. Эти программы способствуют расширению внешнеэкономических связей города и укреплению его позиций на международной арене.
Помимо программ сотрудничества, Москва создает специальные комиссии для взаимодействия с различными странами. Ярким примером является комиссия по сотрудничеству с Белоруссией, благодаря работе которой удалось существенно увеличить внешнеторговый оборот между странами. Столица России также активно развивает сотрудничество с партнерами из Китая, в частности, с городом Харбин, охватывая такие сферы, как образование и медицина.
Сергей Черёмин поделился успешным опытом визитов московской делегации в Филиппины, в ходе которых были подписаны программы сотрудничества с Манилой и вторым по величине городом страны — Себу. Москва также уделяет большое внимание взаимодействию с африканскими странами, включая Алжир, где обсуждается участие московских компаний в развитии транспортной системы.
Особое внимание Москва уделяет сотрудничеству со странами СНГ. Проведение Дней Москвы в столице Казахстана Астане способствовало росту внешнеторгового оборота между Москвой и Казахстаном до 8 миллиардов долларов. Российская столица также активно взаимодействует с Узбекистаном, регулярно принимая делегации из Ташкента.
Москва налаживает отношения с крупнейшими городами Турции, такими как Стамбул, Анкара и Анталья. По словам Черёмина, дипломатия городов позволяет преодолевать политические барьеры и развивать плодотворное межрегиональное взаимодействие.
В рамках развития международного сотрудничества Москва планирует провести масштабный Международный муниципальный форум БРИКС в конце августа, который соберет более 5 тысяч делегатов, включая свыше 1000 иностранных участников. Столица России также намерена принять участие в престижной премии Lee Kuan Yew World City Prize.
Участники дискуссии, в том числе представители Турции и Бразилии, отметили важность развития торговых и инвестиционных отношений между странами, а также роль таких объединений, как БРИКС, в укреплении экономических связей и преодолении барьеров на пути сотрудничества.