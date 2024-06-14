Москва наращивает международное сотрудничество и обменивается опытом

Помимо программ сотрудничества, Москва создает специальные комиссии для взаимодействия с различными странами. Ярким примером является комиссия по сотрудничеству с Белоруссией, благодаря работе которой удалось существенно увеличить внешнеторговый оборот между странами. Столица России также активно развивает сотрудничество с партнерами из Китая, в частности, с городом Харбин, охватывая такие сферы, как образование и медицина.