Мотоциклист в Свердловской области заплатит 400 тысяч сбитой девочке

Инцидент случился летом прошлого года. Нетрезвый мужчина сел за руль мотоцикла. Перед ним на дороге ехала девочка на велосипеде. Свердловчанин не учел дорожные условия и потерял управление. В попытке избежать наезда он опрокинул транспорт, но все равно избежать аварии не удалось.