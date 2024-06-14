Мотоциклист в Свердловской области заплатит 400 тысяч сбитой девочке

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Инцидент случился летом прошлого года. Нетрезвый мужчина сел за руль мотоцикла. Перед ним на дороге ехала девочка на велосипеде. Свердловчанин не учел дорожные условия и потерял управление. В попытке избежать наезда он опрокинул транспорт, но все равно избежать аварии не удалось.
Девочка получила перелом бедра, а также ссадины. Это было расценено как тяжкий вред здоровью. Прокуратура подала иск в суд, который постановил выплатить 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ведомстве.
Напомним, ранее жителю Свердловской области постановили выплатить 700 тысяч рублей за аварию на каршеринговом авто.