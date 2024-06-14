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Мотоциклист в Свердловской области заплатит 400 тысяч сбитой девочке

Мотоциклист в Свердловской области заплатит 400 тысяч сбитой девочке

14 июня 2024, 09:39
Фото: 1MI
В Североуральске мотоциклист заплатит девочке 400 тысяч рублей. Причиной стало ДТП, которое случилось по вине мужчины.

Инцидент случился летом прошлого года. Нетрезвый мужчина сел за руль мотоцикла. Перед ним на дороге ехала девочка на велосипеде. Свердловчанин не учел дорожные условия и потерял управление. В попытке избежать наезда он опрокинул транспорт, но все равно избежать аварии не удалось.

Девочка получила перелом бедра, а также ссадины. Это было расценено как тяжкий вред здоровью. Прокуратура подала иск в суд, который постановил выплатить 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, ранее жителю Свердловской области постановили выплатить 700 тысяч рублей за аварию на каршеринговом авто.

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#Ирина Кирилова#Травма#ДТП#Свердловская область#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Авария
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