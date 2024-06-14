Мужчина был застрелен во дворе жилого дома в Нижней Туре

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Правоохранители в Нижней Туре задержали мужчину, который застрелил человека в одном из дворов на улице Ильича, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По мнению силовиков, между убитым 1988 года рождения и предполагаемым преступником 1987 года рождения возникла ссора, во время которой подозреваемый на фоне личной неприязни застрелил своего оппонента.
После задержания у него изъяли и ружье, и гильзы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее в Екатеринбурге огласили приговор полицейскому, по вине которого убили человека.