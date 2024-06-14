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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Нижней Туре во дворе дома застрелили мужчину

Мужчина был застрелен во дворе жилого дома в Нижней Туре

14 июня 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney

В Нижней Туре во дворе дома застрелили мужчину

Следствие считает, что житель Нижней Туры был убит на фоне личной неприязни.

Правоохранители в Нижней Туре задержали мужчину, который застрелил человека в одном из дворов на улице Ильича, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По мнению силовиков, между убитым 1988 года рождения и предполагаемым преступником 1987 года рождения возникла ссора, во время которой подозреваемый на фоне личной неприязни застрелил своего оппонента.

После задержания у него изъяли и ружье, и гильзы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Екатеринбурге огласили приговор полицейскому, по вине которого убили человека.

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