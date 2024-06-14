Отпуск-2024: считаем выплаты по дням и выбираем самый выгодный месяц

Как уже упоминалось выше, в России по закону зарплата в короткие и длинные месяцы не отличается, а это означает, что один рабочий день в январе стоит на порядок дороже рабочего дня в июле или октябре, а значит именно эту сумму вы не дополучите при окончательном расчете за месяц. Все дело в том, что праздничные дни не включаются в календарный отпуск и оплата за них не идет, поэтому в январе и мае можно потерять до 20% своего обычного дохода.