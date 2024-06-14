Отпуск-2024: считаем выплаты по дням и выбираем самый выгодный месяц

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Нужно помнить, что отпуск и зарплата рассчитываются по разным формулам. Зарплата не зависит от количества рабочих дней в месяце. В январе, когда человек работает всего лишь 17 дней, и в июле, где 23 рабочих дня, зарплата будет одинаковая — так предписывает Трудовой кодекс. Отпуск рассчитывается по иной схеме.
Бухгалтер при начислении отпускных определяет расчетный период — это 12 месяцев, которые предшествовали месяцу, в который вы собрались в отпуск.
Пример:
Из суммы дохода, который вы получили за расчетный период, вычитаются выплаты по больничному листу, за отпуск (ежегодный, по уходу за ребенком и т. д.) командировочные. Годовые премии, как правило, учитываются при начислении отпускных, а вот с квартальными премиями ситуация может меняться. Например, если человек в прошлом году получил премию за второй квартал (апрель, май, июнь), а расчетный период начинается с 1 июня, то при начислении отпускных будет учитываться только треть квартальной премии. Учесть все нюансы здесь сложно, но можно прикинуть примерную сумму, ориентируясь на сообщения о поступлении зарплаты в личном кабинете банка за нужный срок.
После подсчета суммы дохода за расчетный период бухгалтер посчитает количество отработанных дней.
Пример:
Количество отработанных дней= 29,3 (это среднегодовое количество дней в месяце) ×10 (это число полных месяцев)+ число отработанных дней в неполных месяцах. Дни за неполные месяцы считаем по формуле:
Июль: (31-14)/31×29,3=16,06 рабочих дней
Октябрь: (31-7)/31×29,3= 22,6 рабочих дня
29,3×10+ 16,06 (число отработанных дней в июле)+22,6 (число отработанных дней в октябре)= 331,6 дней
Теперь мы можем легко вычислить средний доход за один день. Для этого сумму дохода за наш расчетный период разделим на количество отработанных дней. Предположим, что человек заработал с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года 1 миллион 200 тысяч рублей (без учета больничных, отпускных и командировочных). Значит среднедневной заработок составит:
1 200 000/331,6= 3618 рублей
Теперь несложно подсчитать, сколько бухгалтерия начислит вам за отпуск. Предположим, вы намерены отдыхать 21 день. Значит умножаем 3618 рублей на 21. За три недели отпуска вы получите 75 978 рублей. Эти деньги по закону вам обязаны выплатить как минимум за три дня до его начала.
Важно помнить, что отпускные — это не дополнительные выплаты на время вашего отдыха. Это та же зарплата, которую вы получаете раньше. И в следующую зарплату вы получите только сумму за оставшиеся дни месяца, когда вы работали.
Есть выгодные и невыгодные месяцы для отдыха в плане дохода. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее брать отпуск. В 2024 году самыми выгодными месяцами для отдыха являются июль и октябрь — в них по 23 рабочих дня. Самые невыгодные месяцы — январь (17 рабочих дней) и май (20 рабочих дней). Также количество рабочих дней сокращается в любой месяц, где есть праздничные дни.
Как уже упоминалось выше, в России по закону зарплата в короткие и длинные месяцы не отличается, а это означает, что один рабочий день в январе стоит на порядок дороже рабочего дня в июле или октябре, а значит именно эту сумму вы не дополучите при окончательном расчете за месяц. Все дело в том, что праздничные дни не включаются в календарный отпуск и оплата за них не идет, поэтому в январе и мае можно потерять до 20% своего обычного дохода.