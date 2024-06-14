Отразятся ли санкции США на жизни свердловчан: что говорят экономисты и бизнесмены

Соединенные Штаты попытались отрезать Россию от международной долларовой системы, введя санкции против Московской биржи. С 13 июня ММВБ приостановила торговлю долларом, евро и некоторыми другими валютами. Разбираемся, как это может сказаться на жизни обычных жителей России.

∟ Какие санкции ввели США и в чем их цель?

∟ Что происходит с валютными счетами россиян и можно ли будет купить валюту в банках?

∟ Что будет с потребительскими ценами?