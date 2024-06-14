Отразятся ли санкции США на жизни свердловчан: что говорят экономисты и бизнесмены

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
США 12 июня 2024 года внесли Московскую валютную биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), а также Национальный расчетный депозитарий в так называемый список SDN — Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (список юридических и физических лиц, с которыми резидентам США запрещено проводить какие-либо сделки). Цель новых санкций — окончательно и бесповоротно отрезать Россию от международной долларовой системы и тем самым подорвать ее финансовую стабильность.
Также ограничительные меры коснутся IT-сферы: с 12 сентября 2024 года начнут действовать ограничения по поставкам и обслуживанию программного обеспечения и облачным технологиям.
Третий пункт — санкции против энергетической сферы. Под ограничения попадают проекты, связанные с добычей и продажей сжиженного природного газа (СПГ).
Также рестрикции затронули целый ряд оборонных предприятий, банки, компании, связанные с добычей полезных ископаемых, и даже общественные организации (например, молодежное «Движение первых»).
О цели новых санкций рассказала глава Минфина США Дженет Йеллен.
Мы повышаем риски для финансовых учреждений, работающих с российской военной экономикой, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также снижаем способность России извлекать выгоду из доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам, — заявила она.
Подобных мер со стороны западных «партнеров» Центробанк и Минфин России ожидали давно, поэтому 12 июня не стало «часом Х» и вообще каким-либо сюрпризом.
Эти санкции были давно ожидаемы, и финансовый рынок и регулятор были к ним готовы, — отметил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
После введения санкций некоторые крупные российские брокеры, в частности, «БКС „Мир инвестиций“, „Финам“, „Газпромбанк“, пока не позволяют выводить валюту. А в „Т-инвестициях“ пояснили, что продать „зеленые“ граждане сейчас не смогут, но каких-либо ограничений по выводу на долларовые счета нет. Как будет развиваться ситуация — пока не берутся прогнозировать даже эксперты. Совет пока только один: уточнять всю информацию у своего брокера, так как, возможно, валюта вообще не находится на корсчетах попавшего под санкции НКЦ.
А вот с покупкой и продажей доллара и евро в банках проблем быть не должно. Регулятор заверил, что жители России продолжат совершать операции с валютой в привычном им режиме. Также нет никаких ограничений по выдаче средств со счетов.
По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России, — говорится в официальном заявлении ЦБ.
После введения санкций в России могут подорожать импортные товары. По прогнозам — примерно на 15%. Такое мнение высказали представители бизнеса в беседе с изданием «Коммерсант». Бизнесу фактически придется «изобретать» альтернативные схемы платежей, договариваясь об отсрочках, считает сооснователь платформы Digital ВЭД Анна Фомичева.
Бизнесмен из Нижнего Тагила, владелец небольшой IT-компании считает, что цены неминуемо поползут вверх из-за увеличения издержек у бизнеса:
Пока не совсем понятно, что происходит с курсом, однако, полагаю, резкого ослабления курса рубля не будет. Не зря же Центробанк говорит, что был готов к развитию ситуации. Но цены все равно вырастут: их поднимет логистический бизнес, у которого резко увеличиваются риски, связанные с доставкой. Да и платежным агентам работать в таких условиях очень некомфортно. Что касается компьютерной техники и софта, то здесь с учетом ограничений, с 12 сентября даже загадывать сложно. Работать безусловно продолжим, но издержки резко вырастут, и это в конечном счете ляжет на плечи потребителей, — рассказал предприниматель в беседе с TagilCity.ru.
В первое время будет царить неразбериха, уверены эксперты. Многие туроператоры сейчас оказались в сложной ситуации из-за непонятного курса валют. Но такая неопределенность не должна продлиться долго. Кроме того, по мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, новые санкции США только подтолкнут многие страны — по крайней мере, в сфере туристического бизнеса — к переходу на расчет в национальных валютах.
В целом эксперты утверждают, что уход от биржевых торгов валютой не должен сильно отразиться на стоимости туристических путевок равно как и на стоимости авиаперелетов. На ценообразование в этой сфере куда больше влияет сезон (летом — дороже, осенью — дешевле), чем курс доллара.