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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Рабочего заживо закопали в Свердловской области

Отца двоих детей заживо закопали в землю в Камышлове Свердловской области

14 июня 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney

Рабочего заживо закопали в Свердловской области

В Камышлове 32-летний Ильян Абдрафиков работал на компанию «Феникс».

Мужчина находился на дне ямы и проверял стыки труб, когда оказался завален землей, пишет Ura.ru со ссылкой на сестру погибшего.

Трагедия произошла 30 мая. По словам женщины, Ильян «халтурил» на компанию «Феникс», а погиб из-за несоблюдения правил охраны труда. У него осталось двое детей.

Сестра также добавила, что после случившегося руководство «Феникса» ничего не сообщило родственникам. О несчастье семья узнала от участкового только 1 июня. Мужчина пробыл в коме чуть больше недели и умер 6 июня.

В СК подтвердили, что такой случай действительно был: уже возбуждено уголовное дело и устанавливаются обстоятельства смертельного инцидента.

Ранее на шахте в Североуральске погиб мужчина, который проработал на предприятии меньше месяца.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Дети#Свердловская область#Следствие#Шахта#Камышлов#Трагедия#Охрана труда#18+#Екатеринбург
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