Отца двоих детей заживо закопали в землю в Камышлове Свердловской области

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Мужчина находился на дне ямы и проверял стыки труб, когда оказался завален землей, пишет Ura.ru со ссылкой на сестру погибшего.
Трагедия произошла 30 мая. По словам женщины, Ильян «халтурил» на компанию «Феникс», а погиб из-за несоблюдения правил охраны труда. У него осталось двое детей.
Сестра также добавила, что после случившегося руководство «Феникса» ничего не сообщило родственникам. О несчастье семья узнала от участкового только 1 июня. Мужчина пробыл в коме чуть больше недели и умер 6 июня.
В СК подтвердили, что такой случай действительно был: уже возбуждено уголовное дело и устанавливаются обстоятельства смертельного инцидента.
Ранее на шахте в Североуральске погиб мужчина, который проработал на предприятии меньше месяца.