Плавающий дом продается в Новоуральске за 1,8 млн рублей

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Корпус дома сделан из стального материала. Дача была построена в 2021 году и может «плавать» по водоему. Информация о продаже дома появилась на известном сайте объявлений.
В самом доме находятся столовая, кухонная зона, помещение для гостей и баня. На этой даче может поместиться 30 человек. По словам автора объявления, к даче можно установить мотор.
Напомним, в Екатеринбурге продается семикомнатный пентхаус за 108 миллионов рублей. В этом особняке ранее никто не проживал.