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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Плавающий дом продается в Новоуральске за 1,8 млн рублей

Плавающий дом продается в Новоуральске за 1,8 млн рублей

14 июня 2024, 09:37
Фото: Сайт объявлений Авито
В Новоуральске выставили на торги частное здание, расположенное на воде. Здание продается за 1,8 миллиона рублей.

Корпус дома сделан из стального материала. Дача была построена в 2021 году и может «плавать» по водоему. Информация о продаже дома появилась на известном сайте объявлений.

В самом доме находятся столовая, кухонная зона, помещение для гостей и баня. На этой даче может поместиться 30 человек. По словам автора объявления, к даче можно установить мотор.

Напомним, в Екатеринбурге продается семикомнатный пентхаус за 108 миллионов рублей. В этом особняке ранее никто не проживал.

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