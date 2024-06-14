Под Первоуральском в сгоревшем доме найдены трупы детей и их дедушки

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших были быстро установлены. Это владелец дома и две его внучки 2017 и 2019 года рождения. Они приехали к нему в гости.



Напомним, 6 июня в селе Лая под Нижним Тагилом молния ударила в дом. В результате жилье сгорело.