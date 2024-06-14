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Updated Сегодня, 03:46

Дедушка и две его внучки заживо сгорели в доме под Первоуральском

Под Первоуральском в сгоревшем доме найдены трупы детей и их дедушки

14 июня 2024, 03:44
Фото: Прокуратура по Свердловской области

Дедушка и две его внучки заживо сгорели в доме под Первоуральском

Под Первоуральском дедушка и две его внучки заживо сгорели во время пожара в частном доме. Трагедия случилась 14 июня в поселке Кузино.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Следователи продолжают работу на местности. Они проводят осмотр, опрашивают очевидцев и собирают данные о семье, сообщили в СК по Свердловской области.

Точные причины пожара выясняются. На место также прибыли криминалисты. По данным региональной прокуратуры, рассматриваются разные версии возгорания. Одной из них является возгорание электропроводки.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших были быстро установлены. Это владелец дома и две его внучки 2017 и 2019 года рождения. Они приехали к нему в гости.

Напомним, 6 июня в селе Лая под Нижним Тагилом молния ударила в дом. В результате жилье сгорело.

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