Под Первоуральском в сгоревшем доме найдены трупы детей и их дедушки

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Следователи продолжают работу на местности. Они проводят осмотр, опрашивают очевидцев и собирают данные о семье, сообщили в СК по Свердловской области.
Точные причины пожара выясняются. На место также прибыли криминалисты. По данным региональной прокуратуры, рассматриваются разные версии возгорания. Одной из них является возгорание электропроводки.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших были быстро установлены. Это владелец дома и две его внучки 2017 и 2019 года рождения. Они приехали к нему в гости.
Напомним, 6 июня в селе Лая под Нижним Тагилом молния ударила в дом. В результате жилье сгорело.