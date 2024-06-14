Подросток в Карпинске утонул на водоеме

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Молодой человек пришел к водоему с друзьями. Приятели рассказали, что он не умел плавать, однако в какой-то момент решил зайти в воду, предположительно, чтобы освежиться в жаркий день, рассказала изданию «Заря Урала» глава Краснотурьинского поисково-спасательного отряда Оксана Екимова.
Подросток сразу попал на глубину и резко скрылся под водой. Вскоре к водохранилищу прибыли водолазы для поиска тела утонувшего. Тело нашли утром 14 июня.
Напомним, 3 июня 2024 года в Камышлове утонул шестилетний мальчик. Он находился у берега и полез в воду, чтобы достать оттуда мяч.