tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Подросток в Карпинске утонул на водоеме

Подросток в Карпинске утонул на водоеме

14 июня 2024, 06:00
Фото: 1MI
В Карпинске утонул 17-летний подросток на Карпинском водохранилище. Происшествие случилось 13 июня 2024 года.

Молодой человек пришел к водоему с друзьями. Приятели рассказали, что он не умел плавать, однако в какой-то момент решил зайти в воду, предположительно, чтобы освежиться в жаркий день, рассказала изданию «Заря Урала» глава Краснотурьинского поисково-спасательного отряда Оксана Екимова.

Подросток сразу попал на глубину и резко скрылся под водой. Вскоре к водохранилищу прибыли водолазы для поиска тела утонувшего. Тело нашли утром 14 июня.

Напомним, 3 июня 2024 года в Камышлове утонул шестилетний мальчик. Он находился у берега и полез в воду, чтобы достать оттуда мяч.

Двое детей в Свердловской области утонули с начала сезона в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток в камуфляжном костюме пропал в селе Туринского районаПропавшего молодого человека в Перми нашли мертвымМать умершей девочки в Екатеринбурге рассказала свою версию ее смерти
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Спасатели#Поиск#Карпинск#Жара#ЧП#Утонул#Водоем#Трагедия#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Подросток#Инцидент
Подпишитесь
Что происходит с обменом валюты в Нижнем Тагиле после новых санкций: обзор по банкам
Вчера, 14:34
Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника
Сегодня, 05:50
Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН
Вчера, 15:09
Суд рассмотрит дело американского журналиста о шпионаже за данными тагильского УВЗ
Сегодня, 04:42
Производство очередного поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге опечатали приставы
Сегодня, 06:04
Из дома со сгоревшими детьми под Первоуральском спасли пенсионерку
Сегодня, 06:15
"