Подросток в Карпинске утонул на водоеме

Молодой человек пришел к водоему с друзьями. Приятели рассказали, что он не умел плавать, однако в какой-то момент решил зайти в воду, предположительно, чтобы освежиться в жаркий день, рассказала изданию «Заря Урала» глава Краснотурьинского поисково-спасательного отряда Оксана Екимова.