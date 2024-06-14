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Подросток в Туринском районе взял тайком ключи от автомобиля матери и ездил по улицам

Подросток в Туринском районе взял тайком ключи от автомобиля матери и ездил по улицам

14 июня 2024, 08:34
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Туринском районе 17-летний молодой человек взял тайком ключи от иномарки Daewoo Nexia своей матери, чтобы покататься по улицам. Инцидент случился вечером 13 июня 2024 года.

Вскоре молодого человека остановили полицейские и вызвали его мать. В ее присутствии в отношении юноши составили протокол за управление транспортом без водительских прав, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

С матерью подростка была проведена профилактическая беседа, во время которой ей порекомендовали хранить ключи от машины в месте, недоступном для школьника.

Напомним, 2 июня 2024 года в Тугулыме подросток, ехавший на мотоцикле без защитной экипировки, влетел в забор и получил травму головы.

Водитель без прав в Нижнем Тагиле столкнулся с автомобилем и снес забор
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