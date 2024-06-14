Подросток в Туринском районе взял тайком ключи от автомобиля матери и ездил по улицам

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Вскоре молодого человека остановили полицейские и вызвали его мать. В ее присутствии в отношении юноши составили протокол за управление транспортом без водительских прав, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
С матерью подростка была проведена профилактическая беседа, во время которой ей порекомендовали хранить ключи от машины в месте, недоступном для школьника.
Напомним, 2 июня 2024 года в Тугулыме подросток, ехавший на мотоцикле без защитной экипировки, влетел в забор и получил травму головы.