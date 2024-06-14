Поезд в Тавде насмерть сбил женщину

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Как рассказал один из очевидцев, машинист несколько раз подавал сигналы женщине, оказавшейся на путях. Она ушла с ним, а под конец состава выбежала обратно и поезд ее сбил. Лицо ее было изуродовано, пишет Е1.
По словам местных жителей, погибшей свердловчанке было около 50 лет.
Напомним, 25 мая 2024 года в Екатеринбурге поезд сбил молодого человека, в результате чего он скончался. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. ЧП случилось на станции Хуторята.