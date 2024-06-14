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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:39

Поезд в Тавде насмерть сбил женщину

Поезд в Тавде насмерть сбил женщину

14 июня 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney
В Тавде местная жительница погибла под колесами поезда на перегоне станций Тавда — Карьер.

Как рассказал один из очевидцев, машинист несколько раз подавал сигналы женщине, оказавшейся на путях. Она ушла с ним, а под конец состава выбежала обратно и поезд ее сбил. Лицо ее было изуродовано, пишет Е1.

По словам местных жителей, погибшей свердловчанке было около 50 лет.

Напомним, 25 мая 2024 года в Екатеринбурге поезд сбил молодого человека, в результате чего он скончался. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. ЧП случилось на станции Хуторята.

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