Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В этот день уровень загрязнения на территории города был низким. Также он был определен самой высокой концентрацией формальдегида в 19:00 на Сухоложском поселке, равной 1,2 ПДК, сообщает УГМС.
Напомним, с 10 по 16 июня 2024 года в Нижнем Тагиле был объявлен режим НМУ I степени опасности. В этом случае городские промышленные производства должны уменьшить концентрацию опасных выбросов в воздухе на 20%.
В связи с этим горожанам рекомендуется как можно меньше находиться на улице и не открывать окна для проветривания помещений.