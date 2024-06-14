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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле

Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле

14 июня 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом 11 июня 2024 года.

В этот день уровень загрязнения на территории города был низким. Также он был определен самой высокой концентрацией формальдегида в 19:00 на Сухоложском поселке, равной 1,2 ПДК, сообщает УГМС.

Напомним, с 10 по 16 июня 2024 года в Нижнем Тагиле был объявлен режим НМУ I степени опасности. В этом случае городские промышленные производства должны уменьшить концентрацию опасных выбросов в воздухе на 20%.

В связи с этим горожанам рекомендуется как можно меньше находиться на улице и не открывать окна для проветривания помещений.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Город#Загрязнение#Атмосфера#Екатеринбург#Загрязнение воздуха
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